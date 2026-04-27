Aplazan conocimiento de coerción a exauxiliar de autorizaciones médicas de Senasa

La jueza Lissa Veras Rivas, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el aplazamiento para este próximo viernes del conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez.

El imputado está vinculado a una red de corrupción, acusada de sustraer miles de millones de pesos del Estado en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión con el objetivo de que la defensa técnica del imputado pueda preparar los medios de defensa correspondientes, gestionar los presupuestos de arraigo necesarios.

Asimismo, estudiar el expediente, dado que los abogados fueron notificados formalmente de la solicitud de prisión preventiva en la mañana de este lunes.

A su salida del tribunal, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que Guzmán Vásquez forma parte de una línea de investigación específica dentro del caso Senasa.

Ortiz reveló que el imputado intentó salir del país, un movimiento que obligó a las autoridades a agilizar el proceso de arresto y la posterior solicitud de medida de coerción para evitar su evasión de la justicia.

Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Según las investigaciones del Ministerio Público, formaba parte de una red que gestionaba autorizaciones irregulares para consultas y procedimientos médicos.

Entre enero de 2021 y febrero de 2025, se gestionaron 4,363 autorizaciones fraudulentas para cirugías menores y consultas.

Riesgo de fuga y obstrucción

El órgano acusador ha solicitado formalmente 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo.

La solicitud se fundamenta en que el imputado fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando pretendía viajar a Boston, Estados Unidos, sin poseer un boleto de retorno.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que el encartado tiene la capacidad de destruir o falsificar pruebas relevantes para la investigación.

Este proceso forma parte de la denominada "Operación Senasa", la cual mantiene en prisión preventiva al exdirector de la entidad, Santiago Marcelo Hazim Albainy, señalado como el cabecilla del entramado. Actualmente, otros seis exfuncionarios cumplen prisión en el centro Najayo Hombres, mientras que tres implicados adicionales se encuentran bajo arresto domiciliario.