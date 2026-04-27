Arrestan indigente que lanzaba piedras en Las Américas e hirió señora de 79 años

La Policía Nacional informó que fue arrestado Yoel Antonio Hurtado, alias “Chino”, de 25 años, un indigente acusado de lanzar piedras contra vehículos en marcha, agresiones perpetradas en la avenida Las Américas, próximo al área conocida como “El Cristo”, en las inmediaciones del parque Los Tres Ojos.

Según informes preliminares, su última víctima fue una mujer identificada como Mercedes Gil, de 79 años, quien recibió una pedrada mientras el vehículo que era conducido por su nieto se encontraba en movimiento. La señora recibió una herida en su rostro.

De acuerdo con el informe policial, al momento de su detención, el individuo portaba varias piedras en los bolsillos y en las manos, con las cuales presuntamente se disponía a continuar cometiendo estos hechos delictivos.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.