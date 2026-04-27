“Despacito” llega a los 9 billones de reproducciones en YouTube

Tras 9 años de su lanzamiento oficial, "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, sigue teniendo éxito. Ahora, el videoclip del emblemático reggaetón llegó a los 9 billones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

El intérprete principal del tema, Luis Fonsi, celebró este nuevo hito en sus redes sociales.

"Me acabo de enterar que el video de 'Despacito' ha llegado a los nueve billones del views, esos son nueve mil millones de views. Los amo, gracias", dijo Fonsi a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el cantante hizo mención de las personas que participaron en el proyecto y escribió en la publicación: "9 billones de views…Qué locura tan bella. Gracias por ayudarnos a hacer historia".

Se recuerda que la modelo y actriz Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, protagonizó el audivisual de 4 minutos y 42 segundos, grabado en el Viejo San Juan, Puerto Rico.

En 2018, un año después de su estreno, "Despacito" obtuvo siete récords Guinness, entre ellos por la canción más "escuchada del mundo", el video "más gustado" de Internet y el primero en superar los cinco millones de visitas en YouTube