LEIDSA entrega 222 millones al ganador del Loto y el Más

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA), informó que entregó el cheque de 222 millones al joven Alinson Rolando Dipré, ganador del Loto y el Más en el sorteo correspondiente al pasado sábado 15 de noviembre.

Dipré acertó con los seis números del Loto: 12-14-20-22-28-31 y el 2 del Más.

El monto total de 222 millones de pesos, está compuesto, por 72 millones del acumulado del Loto más los 150 millones fijos del Más.

El ganador, es un trabajador portuario, que realizó una jugada seleccionada en el punto de venta “Farmacia GRELIZ”, ubicada en la calle Principal, en el sector Prado Oriental, Santo Domingo Este.

Con este premio, Dipré se convierte en el millonario No. 231 del Gran Santo Domingo y el 493 que realiza Leidsa “Tu única Loto”, la fábrica de millonarios.

Al recibir su premio de manos del Lic. Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, expresó “Que su primera inversion será, comprarle una vivienda a su madre” y que también realizará otras inversiones inmobiliarias.

LEIDSA, además, entregó incentivos, por 100 mil y 65 mil pesos, tanto al propietario como al operador del punto de venta, por haber vendido el ticket ganador.