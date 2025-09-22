Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

LEIDSA entrega 25 millones a dominicana residente en New York ganadora del Súper Kino TV

La señora Norma Deidania Terrero Caraballo recibe su cheque de 25 millones de pesos.

Santo Domingo

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), informó que la Sra. Norma Deidania Terrero Caraballo, recibió el cheque de 25 millones de pesos, al resultar ganadora con el Súper Kino Tv, en el sorteo del pasado miércoles 27 de agosto.

La Sra. Norma, reside en los Estados Unidos y se encuentra visitando a sus familiares. Realizó una jugada automatica con los números: 6-16-19-24-26-29-31-40-43-79, en el punto de venta "Farmacia Charlotte Marie”, ubicada en el sector Sávica, Villa Faro, Santo Domingo, Este.

Al recibir su cheque de manos del Lic. Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, la feliz ganadora expresó, “compraré mi casa y dos vehículos de trabajo, para ponerlo a disposición de su esposo”.

LEIDSA, además entregó incentivos, por 100 mil y 65 mil pesos, tanto al propietario como al operador del punto de venta, por haber vendido el ticket ganador.

