Premios Platino inaugura su XIII edición entre emociones, elegancia y discursos que dejaron huella

En la Riviera Maya, en cada espacio y conversación se esparce la magia del cine. Entre el movimiento de cámaras, acreditaciones y encuentros espontáneos entre actores, productores y periodistas, los Premios Platino 2026 dieron inicio oficial a su edición número trece con una ceremonia en el Hotel Xcaret México.

El encuentro se desarrolló en un elegante brunch organizado para los más de 300 medios iberoamericanos acreditados, en un ambiente donde el lujo relajado del complejo turístico se mezcló con la dinámica propia de las grandes coberturas internacionales.

Antes de subir al escenario para recibir sus estatuillas, muchos de los talentos compartieron con la prensa de manera cercana y cordial, dejando ver una atmósfera menos rígida que la habitual antesala de gala.

La jornada también marcó un momento histórico para los galardones: por primera vez en la trayectoria de los Platino se celebró una ceremonia inaugural dedicada exclusivamente al reconocimiento de las categorías técnicas, una decisión que amplía la mirada sobre la industria y reivindica el trabajo de quienes construyen el cine lejos del reflector inmediato.

Desde el Salón Ahaú 5, los anfitriones Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo dieron la bienvenida oficial a una edición que vuelve a confirmar la consolidación del audiovisual iberoamericano como una industria cada vez más conectada, competitiva y visible a nivel global.

El presidente de los premios, Enrique Cerezo, abrió la ceremonia subrayando el espíritu integrador de los Platino y la necesidad de seguir fortaleciendo una identidad audiovisual común.

“Los Premios Platino nacieron con una vocación clara, poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces y nuestra capacidad de narrar desde la diversidad de culturas y sensibilidades”, expresó.

Cerezo insistió además en que esta nueva etapa de los premios busca reconocer a todos los profesionales que hacen posible una producción audiovisual, desde la dirección de arte hasta la música, el maquillaje, la fotografía, el vestuario o los efectos especiales.

“Celebramos por primera vez esta ceremonia de apertura al haber incrementado las categorías de los premios para reconocer el trabajo de todos”, afirmó.

La ampliación de categorías permitió entregar 21 galardones técnicos vinculados a áreas fundamentales de la realización cinematográfica y televisiva, reflejando una industria que apuesta cada vez más por elevar sus estándares de producción y visibilizar el talento detrás de cámara.

“Nuestro cine y nuestra afición es el resultado de la suma de miradas, de esfuerzos, de sensibilidades artísticas y de una dedicación que muchas veces se desarrolla lejos del foco, lejos del aplauso inmediato, lejos de las cámaras”, puntualizó el productor español.

Dolores Fonzi, Camila Pláate y Leticia Cristi. Cortesía de los anfitriones

Discursos con poder

Más allá del reconocimiento técnico, la ceremonia también estuvo marcada por discursos cargados de contenido político, identidad y reflexión social.

Uno de los momentos más comentados de la mañana lo protagonizó Camila Pláate, ganadora como Mejor Actriz de Reparto por "Belén", una producción argentina que aborda la historia de una mujer acusada de aborto.

La actriz aprovechó el escenario para expresar un mensaje de fuerte carga política y reivindicativa, evocando la figura de Eva Perón en el día de su natalicio. “Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes. Palestina Libre”, expresó ante un auditorio que validó con aplausos su planteamiento.

Lejos de limitarse al agradecimiento protocolar, Pláate convirtió su intervención en una defensa abierta del compromiso social del cine. “Esta película viene a recordarnos que la vida se la hace con coraje, con valentía, con amor, con lucha. Que los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar”, sostuvo.

Otro de los discursos que marcó la jornada llegó desde "El Eternauta", producción de Netflix que se ha convertido en una de las más comentadas de esta edición. La actriz Andrea Pietra, reconocida como Mejor Actriz de Reparto, conectó el mensaje de la serie con la realidad contemporánea y la necesidad de reconstruir el sentido colectivo en tiempos dominados por el individualismo.

“Actualmente el individualismo es la base de todos, pero acá viene el héroe colectivo diciendo que no nos podemos salvar solos”, expresó.

La idea fue reforzada por el actor César Troncoso, galardonado en la categoría masculina por la misma producción. “La frase de ‘nadie se salva solo’ representa la realidad del trabajo audiovisual”, afirmó.

Las primeras estatuillas también reconocieron a figuras como Dolores Fonzi y Álvaro Cervantes, intérpretes cuyas producciones han generado conversación por su sensibilidad narrativa y profundidad interpretativa.

Sin duda, el audiovisual iberoamericano atraviesa uno de sus momentos de mayor madurez y expansión internacional, una industria que hoy busca contar sus historias con más fuerza, identidad y conciencia.

Carlos Torres y Cayetana Guillén CuervoCortesía de los anfitriones

Las categorías técnicas ocuparon un lugar protagónico en esta ceremonia previa a la gala.

La película brasileña "O Agente Secreto" se posicionó entre las más destacadas al conquistar los galardones a Mejor Música Original, Dirección de Arte y Dirección de Montaje. '

"Sirât" reafirmó su fortaleza visual y técnica al imponerse en las categorías de Dirección de Sonido, Dirección de Fotografía y Mejores Efectos Especiales.

En el ámbito televisivo, la miniserie "Anatomía de un Instante" sobresalió por su cuidada propuesta estética y narrativa, obteniendo reconocimientos en Dirección de Arte, Sonido, Fotografía y Vestuario.

Y, "El Eternauta" consolidó su impacto dentro de la competencia al sumar premios en Música Original, Montaje y Efectos Especiales.