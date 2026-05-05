tienda Amelie
“Madres: El diamante de la temporada”,
- “En Amelie creemos que cada madre es única, por eso quisimos crear una propuesta que refleje ese valor especial que tienen en nuestras vidas", explocó Wanda Berroa, propietaria
Para celebrar el Día de las Madres, la tienda de regalos personalizados Amelie dio a conocer su propuesta 2026 titulada “Madres: El diamante de la temporada”, una colección pensada para honrar a esas mujeres especiales que iluminan cada etapa de nuestras vidas.
Fiel a su esencia, el establecimiento se distingue por ofrecer detalles únicos y personalizados para cada ocasión, convirtiendo cada obsequio en una experiencia significativa.
En esta fecha tan especial, la marca pone a disposición una cuidada selección de artículos diseñados para celebrar a madres, abuelas, tías y a todas esas figuras femeninas que merecen ser reconocidas y consentidas.
La propuesta de este año resalta el valor invaluable de la figura materna, comparándola con un diamante: única, fuerte y llena de brillo propio.
A través de piezas delicadamente elaboradas y opciones personalizadas, Amelie invita a sus clientes a transformar un regalo en un gesto memorable.
‘Madres: El Diamante de la Temporada’ nace para ayudar a nuestros clientes a expresar amor y gratitud de una manera auténtica y significativa”, expresó Wanda Berroa, propietaria de la tienda.
Con esta iniciativa, Amelie reafirma su compromiso de acompañar los momentos más importantes de sus clientes, brindando alternativas que combinan estética, emoción y significado.
De esta manera, la marca se posiciona como el aliado ideal para quienes desean celebrar el Día de las Madres con un detalle único e inolvidable.