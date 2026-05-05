Para celebrar el Día de las Madres, la tienda de regalos personalizados Amelie dio a conocer su propuesta 2026 titulada “Madres: El diamante de la temporada”, una colección pensada para honrar a esas mujeres especiales que iluminan cada etapa de nuestras vidas.

Fiel a su esencia, el establecimiento se distingue por ofrecer detalles únicos y personalizados para cada ocasión, convirtiendo cada obsequio en una experiencia significativa.

En esta fecha tan especial, la marca pone a disposición una cuidada selección de artículos diseñados para celebrar a madres, abuelas, tías y a todas esas figuras femeninas que merecen ser reconocidas y consentidas.

La propuesta de este año resalta el valor invaluable de la figura materna, comparándola con un diamante: única, fuerte y llena de brillo propio.

A través de piezas delicadamente elaboradas y opciones personalizadas, Amelie invita a sus clientes a transformar un regalo en un gesto memorable.

‘Madres: El Diamante de la Temporada’ nace para ayudar a nuestros clientes a expresar amor y gratitud de una manera auténtica y significativa”, expresó Wanda Berroa, propietaria de la tienda.

Con esta iniciativa, Amelie reafirma su compromiso de acompañar los momentos más importantes de sus clientes, brindando alternativas que combinan estética, emoción y significado.

De esta manera, la marca se posiciona como el aliado ideal para quienes desean celebrar el Día de las Madres con un detalle único e inolvidable.

Franchezca Rosario y Perla LunaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pamela Toribio y Susana Pujals.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES