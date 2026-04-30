Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

mlb

Nathaniel Lowe vuelve a conectar jonrón y Rojos vencen 6-4 a Rockies

Nathaniel Lowe (31) de los Rojos de Cincinnati avanza a segunda base tras conectar un doble ante los Rockies de Colorado, el jueves 30 de abril de 2026

Nathaniel Lowe (31) de los Rojos de Cincinnati avanza a segunda base tras conectar un doble ante los Rockies de Colorado, el jueves 30 de abril de 2026ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APCINCINNATI

Nathaniel Lowe conectó un jonrón por quinta vez en seis juegos y Andrew Abbott lanzó seis sólidos innings, con lo que los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves 6-4 a los Rockies de Colorado para llevarse dos de tres en la serie.

Cincinnati (20-11) ha tenido su mejor arranque en 31 juegos desde 2006. Los Rojos han ganado 20 partidos antes del 1 de mayo por primera vez en la historia de la franquicia.

El primer jonrón de la temporada de Tyler Freeman puso a los Rockies arriba 2-0 en la primera entrada. Fue su primer cuadrangular desde el 16 de agosto de 2025, contra los Diamondbacks.

Fue una apertura importante para Abbott (1-2), quien registraba una efectividad de 6.54 en sus primeras seis aperturas. Permitió dos carreras con cinco hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas para conseguir su primera victoria de la temporada.

El jonrón solitario de Lowe fue ante Michael Lorenzen, un ex Rojo, para poner el marcador 2-1 en la segunda entrada.

Lorenzen (2-3) permitió cuatro carreras limpias con cuatro hits, incluidos dos jonrones, en cinco innings y un tercio. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco.

Abbott contó con el respaldo de tres excelentes jugadas defensivas. En la segunda, el dominicano Elly De La Cruz se lanzó a su izquierda para detener la pelota y retirar a TJ Rumfield, y Sal Stewart se zambulló para atrapar la línea de Kyle Karros. En la cuarta, TJ Friedl hizo una atrapada deslizándose en el jardín central para retirar a Freeman.

Los Rockies llenaron las bases con un out en la quinta, pero no lograron anotar. Los Reds tomaron ventaja 3-2 con el jonrón de dos carreras de Friedl, su segundo de la temporada.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados