Los Mets caen a su 17ª derrota en 20 juegos; Juan Soto se fue de 3-2 con un doble

CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada que puso a su equipo arriba en el marcador y los Nacionales de Washington vencieron a los Mets 5-4 el jueves, infligiendo a los tambaleantes Nueva York su 17ª derrota en 20 juegos.

James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una espectacular atrapada en el muro del jardín derecho en la primera entrada, y Washington dejó a los Mets con un récord de 10-21, el peor de las Grandes Ligas. El porcentaje de victorias de Nueva York, .323, hasta abril, es el cuarto más bajo, solo superado por los inicios de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

Nueva York, que comenzó la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas, de 358,4 millones de dólares, tuvo un balance de 3-6 en su serie en casa y se dirigió a California para una gira de nueve partidos.

Tras remontar un déficit de 3-0 para ponerse arriba 4-3 con un jonrón de tres carreras de MJ Melendez en la tercera entrada contra Miles Mikolas y un doblete productor de Mark Vientos en la sexta contra Mitchell Parker (1-0), los Mets perdieron un partido en el que iban ganando por décima vez este año.

Luis García Jr. conectó un sencillo en el primer lanzamiento de la octava entrada de Luke Weaver (2-1) y Daylen Lile llegó a salvo al relevo para evitar una jugada de doble eliminación. Abrams conectó un cambio de velocidad que se quedó colgado, a 403 pies del jardín derecho-central.

Gus Varland consiguió cuatro outs para su segundo salvamento. Retiró a Tyrone Taylor con un elevado en la octava entrada que dejó a Soto en segunda base y ponchó a Ronny Mauricio con un slider en cuenta completa para el último out con Francisco Álvarez en segunda.

Washington se puso arriba 2-0 en la primera entrada. Jorbit Vivas anotó desde primera base después de que el lanzador Freddy Peralta lanzara la pelota desviada en un batazo de regreso de Nasim Nuñez, y Nuñez anotó con un sencillo de Jacob Young. Abrams añadió una carrera impulsada con un sencillo en la tercera entrada.