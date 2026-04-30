Juan Soto, la grandeza que se expresa con humildad

En un deporte donde la exposición mediática suele tensar la relación entre protagonistas y periodistas, Juan Soto se mueve con una naturalidad que desarma cualquier formalidad.

No es solo la estrella que responde preguntas; es el ser humano que mira a los ojos, escucha y agradece. Esa combinación, cada vez más escasa, quedó evidenciada este miércoles durante su presentación con los Mets de Nueva York ante la prensa latina.

Desde su llegada al salón de conferencias, Soto proyectó cercanía. Su trato fue afable, respetuoso y genuinamente cordial.

No hubo respuestas mecánicas ni gestos de prisa. Por el contrario, cada intervención estuvo acompañada de una actitud serena, propia de alguien que entiende su rol no solo como figura deportiva, sino como referente humano.

Esa conducta no es casual: es reflejo de una formación sólida, de una crianza familiar que le inculcó valores de respeto, humildad y educación.

Al concluir la conferencia, lejos de retirarse rápidamente, Soto hizo algo que marca la diferencia.

Se quedó. Compartió. Conversó con los periodistas presentes, estrechó manos, sonrió y, más aún, felicitó a cada uno por su labor profesional.

Reconoció el trabajo de la prensa, destacando el nivel y la trayectoria de quienes cubren el béisbol día tras día.

Ese gesto, sencillo pero poderoso, elevó el momento más allá de una presentación formal, lo convirtió en un encuentro humano.

Su historia en las Grandes Ligas respalda su figura, pero no la define por completo.

Debutó el 20 de mayo de 2018 con apenas 19 años, irrumpiendo como uno de los talentos más precoces del béisbol moderno. En 2019 fue pieza clave en el campeonato de los Nacionales de Washington, consolidándose como un bateador de élite.

La temporada 2020, acortada por la pandemia, lo vio liderar la Liga Nacional en promedio (.351), porcentaje de embasado (.490), slugging (.695) y OPS (1.185), una demostración de dominio pocas veces vista.

Su carrera también ha estado marcada por movimientos importantes. En 2022 fue traspasado a los Padres de San Diego, y en 2023 pasó a los Yankees de Nueva York, confirmando su estatus como una de las piezas más codiciadas del juego.

Finalmente, en diciembre de 2024, firmó con los Mets un contrato histórico de 15 años y 765 millones de dólares, el más grande en la historia del deporte profesional.

Con seis Bates de Plata, múltiples selecciones al Juego de Estrellas, un título de bateo y una Serie Mundial en su vitrina, Soto entra en su novena temporada como uno de los rostros más consistentes y dominantes del béisbol.

Su inclusión en el equipo ideal de MLB en los últimos años no es casualidad, es la consecuencia de su rendimiento sostenido al más alto nivel.

Sin embargo, más allá de los números y los contratos millonarios, lo que distingue a Juan Soto es su esencia. En una era de figuras distantes, él apuesta por la cercanía.

En un entorno donde el tiempo es limitado, él lo dedica. Y en un escenario donde muchos olvidan el valor del respeto, él lo practica con naturalidad.

Porque al final, las grandes estrellas no solo se miden por lo que hacen en el terreno, sino por cómo se comportan fuera de él. Y en ese aspecto, Juan Soto también juega en nivel élite.