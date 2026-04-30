Miley Cyrus agradece a su padre por protegerla de Hollywood cuando era niña

A 20 años de la creación de la serie de Disney "Hannah Montana", Miley Cyrus celebró con una emisión especial el aniversario del programa de televisión del cual, a pesar de los altibajos que ha enfrentado su relación familiar, la cantante y actriz atribuye a su padre, Billy Ray Cyrus, parte de su éxito.

Durante una entrevista con la revista Variety, Miley reveló que su padre se unió al elenco para protegerla.

“Mi padre estaba en el set todos los días, así que no había nada que pudiera pasar sin que él lo supiera”, dijo Miley a Variety. “Nunca me quedé sola en ese camerino”.

La artista contó que fue su madre, Tish Cyrus, quien convenció a Billy Ray para que audicionara y consiguiera un papel en la serie, donde por cuatro temporadas interpretaron a padre e hija.

“Pero mi papá es demasiado bueno”, reconoció.

“Sale al estacionamiento, reúne a otros papás, los lleva a Disney y les dice: ‘¡Deberían contratar a este tipo! ¡Es un gran actor!’. Y mi mamá estaba detrás de él, apretándole la espalda, diciéndole: ‘¡Cállate! ¡Necesitamos que consigas el papel para que todos podamos mudarnos aquí!’”, relató.