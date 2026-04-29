Ante discusión de reforma laboral, sindicatos de Santiago se movilizan en defensa de la cesantía

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), liderada por Rafael Francisco Abreu Polanco, realizó este miércoles una marcha en la zona monumental de Santiago para reiterar su rechazo a posibles cambios en la cesantía laboral, en medio del proceso de reforma del Código de Trabajo que se debate en el Congreso Nacional.

Durante la jornada, representantes del sector sindical manifestaron inquietud por iniciativas que, según afirman, impulsan sectores empresariales junto a legisladores para modificar aspectos fundamentales del proyecto, el cual ha permanecido en discusión por más de un año.

La organización recordó que la propuesta original surgió tras un prolongado proceso de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Gobierno. No obstante, sostienen que en esta etapa se intenta introducir variaciones que distorsionan los acuerdos alcanzados.

Entre los puntos más sensibles figura la cesantía laboral, derecho que contempla el pago de prestaciones al finalizar una relación de trabajo. En ese contexto, cuestionaron la posible eliminación del artículo 86, que sanciona a los empleadores que incumplan con estos pagos.

Los dirigentes también señalaron que la aprobación de la reforma enfrenta retrasos y atribuyeron esta situación a presiones de sectores interesados en modificar el contenido del proyecto. En ese sentido, reiteraron su oposición a cualquier medida que reduzca garantías laborales.

Asimismo, instaron a los actores involucrados a respetar lo pactado durante las negociaciones y evitar cambios que, a su juicio, afectarían derechos ya establecidos.

Como parte de sus acciones, la CNUS anunció una concentración para el próximo Día Internacional de los Trabajadores en Santo Domingo, en el local Juan Erazo 14, así como una movilización el 13 de mayo frente al Congreso Nacional, donde exigirán que la reforma sea aprobada sin alteraciones en lo referente a la cesantía.