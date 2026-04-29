Inauguran el "Stand de Literatura Infantil y Juvenil" en la UASD

El académico, investigador y artista Patricio León dejó inaugurado el "Stand de Literatura Infantil y Juvenil" en la explanada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El stand propone una forma innovadora de acercamiento a la literatura: no solo desde los libros, sino desde su encarnación escénica y visual.

A través de títeres de diversos tamaños, formatos, técnicas y materiales, los visitantes podrán reencontrarse con personajes clásicos de la literatura infantil y juvenil, así como con referentes de la tradición cultural dominicana.

Esta propuesta expositiva e interactiva estará abierta al público desde el 27 de abril hasta el 1ro de mayo.

Entre los personajes presentes se encuentran figuras emblemáticas como Pinocho, Alicia, Caperucita Roja, Blancanieves, Los tres cerditos, La hormiga y la cigarra, Peter Pan, El Principito y Harry Potter, entre otros.

La exposición incluye piezas con valor artístico y pedagógico, destacándose la colección personal de la educadora infantil Virginia Cruz, así como colaboraciones de la UNIMA República Dominicana y de agrupaciones teatrales como Teatro Cúcara-Mácara, Teatro del Sol y Teatro Guloya.

Como elemento distintivo, el stand incorpora una dimensión interactiva, donde los visitantes podrán acceder a frases de contenido filosófico, psicológico y literario, que invitan a descubrir y reflexionar sobre la riqueza de la literatura infantil y juvenil.

La iniciativa fue presentada en el marco del Encuentro Interdisciplinario de Literatura Infantil y Juvenil, donde Patricio León también dio a conocer la propuesta de creación del Centro de Estudios e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil en la UASD, orientado a fortalecer la investigación, la formación y la producción en este campo.