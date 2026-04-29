Aduanas realiza reunión del Comité Nacional de Gestión de Riesgo en Materia de Comercio de Bienes

Ante el reto de regular la gestión integral de riesgo en el sistema aduanero de la República Dominicana, y con el propósito de facilitar el equilibrio entre control, cumplimiento, recaudación y facilitación del comercio, la Dirección General de Aduanas (DGA) presidió la primera sesión de trabajo del Comité Nacional de Gestión de Riesgo en Materia de Comercio de Bienes.

El presidente del comité, Nelson Arroyo, aseguró que la reunión es un mandato de la Ley 168-21, de Aduanas de República Dominicana y su reglamento de aplicación, en atención a la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en gestión de riesgo aplicada al comercio de bienes.

“Estamos proyectando el modelo de país que queremos construir. Una República Dominicana más competitiva, más confiable e integrada al comercio global, esto no será fruto del azar, sino de decisiones estratégicas, instituciones sólidas y una visión compartida entre todas las instituciones del Estado que concurren en el control aduanero”, destacó.

La Gestión Integral de Riesgo (GIR) será coordinada por Aduanas y con ella se establece un modelo de control que permite identificar, evaluar y mitigar riesgos en todas las etapas del despacho (antes, durante y después), integrando a múltiples instituciones del Estado que tienen un rol de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres, bajo lineamientos comunes.

“Desde la DGA reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un facilitador del desarrollo, un garante de la legalidad y un socio estratégico del comercio, convencidos de que una aduana moderna, eficiente y transparente no solo mueve mercancías: mueve oportunidades, fortalece la confianza y abre el camino hacia un crecimiento sostenible para todos” ponderó Arroyo.

A través del Comité Nacional y las mesas técnicas, se promueve una gestión articulada que previene ilícitos, mejora la transparencia, fortalecer la seguridad en la cadena logística, el cumplimiento de los operadores aduaneros, reducir la discrecionalidad, optimizar recursos y, al mismo tiempo, facilitar el comercio mediante el uso de tecnología, perfiles de riesgo y análisis de información compartida.