Ciudad destino
Una experiencia al estilo Cap Cana Polo Cup
Competencia
- Los Establos del Cap Cana Polo Club reunió a jugadores profesionales argentinos y dominicanos junto a algunos de los principales patrones del país, en una jornada que trascendió lo deportivo para convertirse en un encuentro de confraternidad.
Cap Cana, ciudad destino, ofreció una experiencia que conjugó estilo de vida, tradición y elegancia en la celebración de Cap Cana Polo Cup. Una justa deportiva donde el equipo anfitrión Espada–Barceló se alzó con la victoria tras imponerse 5-4 frente a La Carmela, en un cierre que mantuvo la emoción hasta el último chukker.
En el segundo partido, Pitirri se midió ante La Carmela, equipo compuesto por Jesús Arredondo, Federico Ramos, Rafa García y José Calazans, en otro enfrentamiento que mantuvo la intensidad y cerró también en empate.
El torneo se disputó bajo un formato ‘round robin’, con tres partidos de ocho goles a seis chukkas, los tiempos tradicionales del polo y una jornada final que se extendió a nueve chukkas, elevando la intensidad competitiva.
En este deporte, los goles no solo reflejan el marcador, sino la capacidad de cada equipo para coordinar precisión, velocidad y dominio del juego en conjunto con sus caballos, lo que convierte cada anotación en una expresión de estrategia y control.
El entorno natural de Los Establos aportó el marco ideal, con amplios espacios verdes y una atmósfera que equilibró lo sofisticado con lo auténtico, reafirmando el atractivo del destino como punto de encuentro para este tipo de experiencias.