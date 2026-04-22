Una experiencia al estilo Cap Cana Polo Cup

Cap Cana, ciudad destino, ofreció una experiencia que conjugó estilo de vida, tradición y elegancia en la celebración de Cap Cana Polo Cup. Una justa deportiva donde el equipo anfitrión Espada–Barceló se alzó con la victoria tras imponerse 5-4 frente a La Carmela, en un cierre que mantuvo la emoción hasta el último chukker.

En el segundo partido, Pitirri se midió ante La Carmela, equipo compuesto por Jesús Arredondo, Federico Ramos, Rafa García y José Calazans, en otro enfrentamiento que mantuvo la intensidad y cerró también en empate.

El torneo se disputó bajo un formato ‘round robin’, con tres partidos de ocho goles a seis chukkas, los tiempos tradicionales del polo y una jornada final que se extendió a nueve chukkas, elevando la intensidad competitiva.

En este deporte, los goles no solo reflejan el marcador, sino la capacidad de cada equipo para coordinar precisión, velocidad y dominio del juego en conjunto con sus caballos, lo que convierte cada anotación en una expresión de estrategia y control.

El entorno natural de Los Establos aportó el marco ideal, con amplios espacios verdes y una atmósfera que equilibró lo sofisticado con lo auténtico, reafirmando el atractivo del destino como punto de encuentro para este tipo de experiencias.

David Martín y Jorge HazouryCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Equipo sub-campeón La Carmela Polo Team.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juanma García y Toto Collardín.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Amelia Hazoury y Lara Llaneza HazouryCORTESíA DE LOS ANFITRIONES