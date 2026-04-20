La Segunda edición Acoproex 2026

La Centrocámara de Comercio de la República Dominicana, en su décimo aniversario, junto a los Programa de Acompañamiento y Capacitación de Productos Exportables (Acoproex) y Plaza Lama realizaron la segunda feria “Exhibición y Venta de Productos Exportables", un evento que busca impulsar las relaciones comerciales, el networking y la inversión entre los países involucrados.

Esta iniciativa, más que una feria es una plataforma comercial de exportación que se reliaza con con la intención de promover el desarrollo del sector exportador dominicano y aprovechar las oportunidades que brinda el DR-CAFTA para fomentar la internacionalización de la oferta exportable y la inversión en los mercados centroamericanos.

Kathy Grullón, presidenta de Centrocámara en su discurso de apertura expresó: “Para mí es un honor, darles la más cálida bienvenida a este encuentro, donde presentamos con entusiasmo la segunda edición de la Exhibición y Venta de Productos Exportables Acoproex 2026”.