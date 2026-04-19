Banco BHD obtiene galardón platino

El Banco BHD obtuvo el premio platino en lacategoría de Sostenibilidad y Responsabilidad Social durante la undécimaedición de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas,

El reconocimiento fue recibido por JosefinaNavarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y ResponsabilidadSocial de la entidad, y líder de la iniciativa, de manos de María Mancuso,presidenta de Fintech Americas, durante un acto celebrado en Miami.

Al recibir la distinción Navarro destacó que este programa constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad del banco.

"Creemos en la educación financiera, la inclusión y el acceso a la bancarización.

Finanzas Responsables BHD promueve el equilibrio entre el bienestar económico y el desarrollo humano, ofreciendo herramientas y conocimientos para una adecuada gestión de las finanzas, sin importar la etapa de vida”, expresó.

Asimismo, señaló que la iniciativa es fruto del trabajo del equipo de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, con el apoyo de más de 100 colaboradores del Voluntariado BHD.

Los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas reconocen a bancos, instituciones financieras y fintech de América Latina que lideran la transformación digital, la inclusión financiera y la innovación tecnológica en el sector.

Impacto del programa

El programa Finanzas Responsables BHD es una plataforma integral de educación financiera orientada a fomentar el bienestar económico y la toma de decisiones informadas.

En los últimos cuatro años, ha desarrollado más de mil talleres y mentorías, además de generar unas 900 mil interacciones en su plataforma digital, impactando a más de 500 mil personas de manera directa y a un millón de forma indirecta.

A través de su portal web y actividades presenciales, ofrece cursos, artículos, talleres y herramientas de ciberseguridad sin costo, abordando temas como ahorro, inversión, manejo de deudas y protección digital. El programa está dirigido a diversos públicos, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores.

La iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad del Banco BHD y contribuye al cumplimiento de siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 1, 4, 5, 8, 10, 12 y 13.