Solidaridad
Fundanir celebra cena “Spring Giving”
Aporte
- El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) se integra a la entidad para la prestación de los servicios de salud del Programa de Trasplante Renal Pediátrico.
Con el propósito de continuar apoyando a niños con insuficiencia renal en República Dominicana, Fundanir celebró su cena benéfica anual “Spring Giving”, un encuentro solidario que reunió a aliados, amigos y colaboradores.
La iniciativa forma parte del trabajo que impulsa la entidad bajo el liderazgo de Emiliana Velutini de Fajardo, Wendy Durán de García y Laura Ariza de Queipo, quienes promueven acciones para ampliar el acceso a trasplantes renales pediátricos en República Dominicana.
Como parte del programa se presentaron los avances alcanzados gracias al apoyo de su comunidad. Hasta la fecha, Fundanir ha logrado 32 trasplantes renales pediátricos exitosos, transformando la vida de decenas de niños y sus familias.
Catorce de estos se realizaron durante 2025 junto al equipo médico del Hospital General de la Plaza de la Salud, mientras que más de diez ya están programados para el próximo semestre.
“Cada trasplante cambia la historia de un niño y también la de su familia. Verlos recuperar su salud y su infancia es lo que nos motiva a seguir trabajando y a sumar más personas a esta causa”, expresó Emiliana Velutini de Fajardo, presidenta de Fundanir.
Al concluir la noche, las organizadoras invitaron a los presentes a visitar la página web de la fundación, para conocer más sobre su labor y formar parte del programa de donación recurrente “Superhéroe Fundanir”, una iniciativa que permite a personas y empresas contribuir de manera continua al programa de trasplantes renales pediátricos que impulsa la organización.