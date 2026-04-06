Fundanir celebra cena “Spring Giving”

Con el propósito de continuar apoyando a niños con insuficiencia renal en República Dominicana, Fundanir celebró su cena benéfica anual “Spring Giving”, un encuentro solidario que reunió a aliados, amigos y colaboradores.

La iniciativa forma parte del trabajo que impulsa la entidad bajo el liderazgo de Emiliana Velutini de Fajardo, Wendy Durán de García y Laura Ariza de Queipo, quienes promueven acciones para ampliar el acceso a trasplantes renales pediátricos en República Dominicana.

Como parte del programa se presentaron los avances alcanzados gracias al apoyo de su comunidad. Hasta la fecha, Fundanir ha logrado 32 trasplantes renales pediátricos exitosos, transformando la vida de decenas de niños y sus familias.

Catorce de estos se realizaron durante 2025 junto al equipo médico del Hospital General de la Plaza de la Salud, mientras que más de diez ya están programados para el próximo semestre.

“Cada trasplante cambia la historia de un niño y también la de su familia. Verlos recuperar su salud y su infancia es lo que nos motiva a seguir trabajando y a sumar más personas a esta causa”, expresó Emiliana Velutini de Fajardo, presidenta de Fundanir.

Al concluir la noche, las organizadoras invitaron a los presentes a visitar la página web de la fundación, para conocer más sobre su labor y formar parte del programa de donación recurrente “Superhéroe Fundanir”, una iniciativa que permite a personas y empresas contribuir de manera continua al programa de trasplantes renales pediátricos que impulsa la organización.

Isabella Braschi de Velutini, Luis Emilio Velutini, Olga Manzo de Velutini, Emiliana Velutini de Fajardo, Luis Enrique Fajardo, Daniela Velutini de Puppio, Carlos Puppio.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Paula González, Sabrina Andújar, Noelia García de Pereyra y Giselle Pla.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Oscar Saldín, Lidia Aybar, Rosa Aybar y Javier Tejeda.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Maika Trueba, Magocha de Ariza y Jaqueline PouCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Axel Haché y Rocío González Del Rey.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES