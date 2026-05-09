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Miguel Vargas da 2 jonrones y Medias Blancas vencen a Luis Castillo y a Seattle

El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, recorre los senderos tras batear un jonrón ante los Marineros de Seattle.

El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, recorre los senderos tras batear un jonrón ante los Marineros de Seattle.ap

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Agencia APChicago, EU

Miguel Vargas conectó dos jonrones e impulsó tres carreras por los Medias Blancas de Chicago, quienes vencieron el sábado a Luis Castillo y a los Marineros de Seattle por 6-1.

Colson Montgomery también se voló la barda por Chicago, que había perdido tres duelos seguidos y cuatro de cinco en total. Anthony Kay (2-1) lanzó cinco entradas, en las que permitió una carrera.

Los Medias Blancas mejoraron a un registro de 18-21 en la temporada. El año pasado tenían marca de 11-28 tras 39 juegos.

El dominicano Julio Rodríguez aportó dos de los cuatro hits de Seattle. Los Marineros habían ganado tres de cuatro, incluida una victoria por 12-8 el viernes, en el primer juego de la serie.

Castillo (0-4) permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas, para sufrir su tercera derrota consecutiva. El derecho dominicano ponchó a seis y no dio bases por bolas.

El cubano Vargas pegó un jonrón de dos carreras ante Castillo en la tercera y un cuadrangular solitario frente al zurdo Josh Simpson en la quinta. Suma nueve jonrones esta temporada, después de establecer una marca personal con 16 el año pasado.

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