Los Brewers remontan en la décima entrada para ganar 4-3, mientras que los Yankees

William Contreras impulsó la carrera del empate con un sencillo en la octava entrada y conectó un elevado de sacrificio que puso fin al partido en la décima, cuando los Cerveceros de Milwaukee remontaron y vencieron a los Yankees de Nueva York por 4-3 el sábado.

Los Yankees desperdiciaron una brillante actuación de Cam Schlittler y han perdido dos partidos consecutivos por primera vez desde que cayeron cinco seguidos entre el 8 y el 12 de abril. El viernes, solo consiguieron tres hits contra Jacob Misiorowski y Shane Drohan de Milwaukee en una derrota por 6-0.

Paul Goldschmidt abrió el partido con un jonrón e impulsó dos carreras para los Yankees. Jake Bauers conectó otro jonrón para Milwaukee.

Schlittler recibió un pelotazo en la pierna a 108.5 mph de Contreras en la primera entrada, pero se mantuvo en el juego y permitió dos hits en seis entradas sin carreras, reduciendo su efectividad, la mejor de las Grandes Ligas, a 1.35.

Después de que el sencillo productor de carreras de Ryan McMahon con dos outs en un lanzamiento de 0-2 de Aaron Ashby (7-0) pusiera a Nueva York arriba 3-2 en la parte alta de la décima entrada, Milwaukee anotó dos veces en la parte baja de la misma entrada para darle a Ashby el liderato de las Grandes Ligas en victorias.

El sencillo de Jackson Chourio con un out en el cuadro interior ante Fernando Cruz (3-1) empató el partido y colocó corredores en primera y segunda base.

Tim Hill entró al juego y Brice Turang le conectó un batazo de regreso al lanzador. El relevista zurdo intentó eliminar al corredor que iba en tercera base, pero su lanzamiento golpeó a Luis Rengifo en la mano, llenando así las bases.

Contreras conectó un elevado al jardín derecho que permitió a Rengifo anotar fácilmente.

Bauers puso a Milwaukee en el marcador en la séptima entrada con un batazo de 420 pies al jardín derecho-central ante Brent Headrick. Turang conectó un sencillo con dos outs ante Camilo Doval en la octava entrada, robó la segunda base y anotó deslizándose tras un sencillo de Contreras al jardín izquierdo.

El lanzador derecho de los Yankees, Luis Gil, fue colocado en la lista de lesionados el sábado en el equipo de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre debido a una inflamación en el hombro. Se espera que el Novato del Año de la Liga Americana de 2024 no lance durante tres semanas.