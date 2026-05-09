Kelly silencia ofensiva de Mets y lidera triunfo de D-Backs

Merrill Kelly se recuperó de tres aperturas inestables consecutivas para lanzar siete entradas efectivas y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Mets de Nueva York 2-1 para obtener una victoria muy necesaria el sábado por la noche.

Kelly (2-3) permitió una carrera y tres hits, y Paul Sewald lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su octavo salvamento en igual número de oportunidades. Fue la tercera victoria de Arizona en 11 partidos.

El abridor de los Mets, Clay Holmes (4-3), permitió un sencillo de dos carreras a Ildemaro Vargas en la tercera entrada, pero por lo demás estuvo sólido, permitiendo dos carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas.

Recibió poca ayuda de la ofensiva de los Mets. Nueva York conectó tres hits la noche anterior a su victoria por 3-1 en 10 entradas sobre los Diamondbacks.

Kelly tuvo una actuación mucho mejor después de permitir 19 carreras limpias en 13 2/3 entradas en sus tres aperturas anteriores.

El lanzador diestro permitió el sencillo productor de carrera de Brett Baty en la segunda entrada y dejó a dos corredores en base en la quinta tras el doble de Tyrone Taylor con dos outs. Kelly ponchó a seis y otorgó tres bases por bolas.

Los lanzadores abridores de Arizona han lanzado al menos seis entradas en cinco aperturas consecutivas por primera vez desde que lo hicieran en seis seguidas el pasado septiembre.

Holmes limitó a los Angels a una sola carrera limpia en 6 2/3 entradas en su última apertura y volvió a estar en plena forma.

El lanzador diestro superó el doble de Adrian Del Castillo al inicio de la segunda entrada antes de meterse en problemas cuando Arizona llenó las bases en la tercera. Vargas conectó un sencillo de dos carreras, pero Holmes retiró a los siguientes nueve bateadores hasta que fue relevado tras el sencillo de Nolan Arenado con dos outs en la sexta entrada.

Holmes registró seis ponches y dos bases por bolas. Ha permitido dos o menos carreras limpias en sus ocho aperturas esta temporada.