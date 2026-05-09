Manny Machado conecta su jonrón número 200 con los Padres

Manny Machado conectó su jonrón número 375 de su carrera y el número 200 con el uniforme de los Padres, Ty France también conectó un cuadrangular y San Diego venció a los Cardenales de San Luis 4-2 el sábado.

Fernando Tatis Jr. conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la quinta entrada para respaldar a Randy Vásquez (4-1), quien permitió una carrera y seis hits mientras ponchaba a seis en cinco entradas.

Mason Miller consiguió el último out de la octava entrada, pero el cerrador de los Padres se metió en problemas inesperados en la novena, otorgando dos bases por bolas antes de que Yahel Pozo llegara a base tras poncharse con un slider que rebotó en el suelo. Miller salió del apuro ponchando a JJ Wetherholt con una recta de 101 mph, logrando así su cuarto ponche de la entrada.

El dominante lanzador diestro solo ha recibido carreras en uno de sus 18 partidos esta temporada y tiene 12 salvamentos en igual número de oportunidades, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Machado conectó un jonrón en la octava entrada ante el relevista Matt Svanson para poner el marcador 4-2. También bateó 162 jonrones para Baltimore y 13 en media temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

Nathan Church le dio a los Cardinals una ventaja de 1-0 en la cuarta entrada con un doble productor de carrera.

Los Padres empataron el partido en la quinta entrada cuando France conectó un jonrón al jardín central ante Dustin May (3-4). Más tarde, en la misma entrada, Tatis conectó un sencillo al jardín derecho para poner el marcador 3-1. May permitió tres carreras y tres hits, y ponchó a siete bateadores en seis entradas.

En la octava entrada, Iván Herrera conectó un doble por la línea del jardín izquierdo ante el relevista de San Diego, Adrian Morejon, para que Wetherholt anotara desde primera base.