Embajador de la India presenta documental sobre El Monte Kailash

El embajador de la India en República Dominicana, Kishan Dan Dewal, presentó un documental que muestra la majestuosa belleza del Monte Kailash, en China. En el encuentro estuvo presente el embajador de China en República Dominicana, Chen Luning.

“Kailash Mansarovar Yatra - Mi increíble viaje al sagrado Monte Kailash”, captura la impresionante belleza del Monte Kailash en China, con paisajes inolvidables en los alrededores del monte.

El embajador de la India expresó su satisfacción por presentar el documental al público dominicano, donde se muestra que India ha logrado un desarrollo significativo en su industria cinematográfica.

Sus estudios de Bollywood producen actualmente un gran número de películas.