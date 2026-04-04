Peugeot presenta la experiencia sensorial “Café que conecta”

Como parte de su compromiso con la innovación y la conexión emocional con sus públicos, Peugeot presentó su experiencia sensorial “Café que Conecta”, una propuesta diseñada para conectar a través de similitudes entre las culturas dominicana y francesa, creando momentos memorables entre los asistentes al encuentro.

Durante la actividad, auspiciada por los modelos 2008 y 3008, los invitados se sumergieron en un recorrido guiado por el fascinante mundo del café y el Instituto del Café Santo Domingo, explorando una cuidada selección de variedades que resaltaron distintos perfiles aromáticos y de sabor.

A través de esta experiencia los participantes pudieron identificar tonos, especias y notas de origen, descubriendo la riqueza y complejidad que se esconde en cada taza. “Café que conecta” no solo ofreció una degustación, sino una vivencia interactiva, donde los invitados prepararon sus propias bebidas. Este espacio permitió poner en práctica lo ilustrado, fortaleciendo la conexión entre los participantes y el recorrido, fomentando la creatividad y el aprendizaje.

Con esta iniciativa, Peugeot reafirma su visión de ir más allá de la movilidad, apostando por experiencias que conectan con las emociones y los sentidos, creando vínculos auténticos con su comunidad.