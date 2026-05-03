Ronald Acuña Jr. a la lista de lesionados por tirón en la corva izquierda

Los Bravos están volando bien alto por el Este de la Liga Nacional con una ventaja de 7.5 juegos antes de la jornada del domingo. Pero ahora deberán avanzar sin su superestrella venezolana Ronald Acuña Jr., quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por un tirón en la corva izquierda.

Además, el derecho Spencer Strider -- quien se estuvo rehabilitando de un tirón en un oblicuo -- fue activado y estuvo programado para debutar contra los Rockies el domingo en el cierre de la serie. El guardabosque venezolano José Azócar también fue subido al roster del equipo grande.

Acuña abandonó el partido del sábado ante Colorado en el segundo episodio tras lastimarse mientras corría a la primera base luego de que pegara una rodada. En la entrada anterior, Acuña amplió su racha embasándose a 23 partidos y anotó la primera carrera del compromiso con un jonrón de dos vueltas de Drake Baldwin.

En lo que va de la temporada, Acuña llevaba una línea ofensiva de .252/.362/.378 con dos vuelacercas y siete estafadas en 34 partidos.