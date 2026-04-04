Los detalles de la cuarta caminata “Héroes de corazón”

El Voluntariado Jesús con los Niños anunció la cuarta edición de su caminata “Héroes de Corazón”, en contra del cáncer infantil.

El 19 de abril es la fecha pautada para el recorrido, que se realizará en el Parque Central de Santiago. Se trata de una caminata para crear conciencia sobre el cáncer infantil, y a la vez recaudar fondos para los tratamientos de los niños que se atienden en la unidad de cáncer del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón.

La innovación al Señor la realizó Julia de Herrera, coordinadora de UHOP y fundadora del Voluntariado. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Brenda Sánchez, coordinadora de UHOP y fundadora del voluntariado, seguido de Tuty Almonte de Zouain, coordinadora de UHOP, quien desglosó toda la logística de la caminata.

Sobre los puntos de venta habló Orquídea Cruz, coordinadora de la caminata. Y luego hizo uso de la palabra el doctor Adrián Vieto, gerente estratégico de acceso y advocacy de Centro América y El Caribe Adium Pharma.

Las entradas a la caminata se pueden adquirir en las oficinas del Voluntariado Jesús con los Niños dentro del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, en el Parque Central y con las diferentes voluntarias. Durante un encuentro de prensa con medios del Cibao, fue presentada la camiseta y dos spots publicitarios de “Héroes de Corazón”.