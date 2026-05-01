Defensa de Antonio y Maribel Espaillat no se oponen a que sean enviados a juicio de fondo

La defensa de Antonio y Maribel Espaillat planteó al juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que no se opone a que estos sean enviados a juicio de fondo, siempre que el tribunal lo considere conforme a derecho.

Los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez, señalaron que el juicio oral es el escenario idóneo para controvertir la acusación presentada por el Ministerio Público y las pretensiones de los actores civiles.

“En caso de dictarse auto de apertura a juicio, se admitan en su totalidad las pruebas presentadas por la defensa en su escrito depositado el pasado 20 de febrero de 2026”, aducen los abogados.

La defensa hizo especial hincapié en la necesidad de que todas las pruebas sean debatidas bajo la plenitud de las garantías constitucionales.

Mencionaron específicamente medios de prueba que aún se encuentran pendientes de ejecución, haciendo alusión a situaciones previas relacionadas con peritajes técnicos y la extracción de información de dispositivos móviles.

"Buscamos que sea allí, bajo la plenitud de las garantías procesales, donde la verdad técnica y jurídica pueda finalmente emerger", puntualizó la defensa.

Pese a la postura de no oposición al auto de apertura a juicio, la defensa aclaró de manera tajante que esto no constituye una renuncia a ningún derecho, recurso o excepción que la ley les otorgue.

Se trata, según explicaron, de una búsqueda de celeridad para demostrar su posición en una etapa de debate público y contradictorio.

Pidieron al tribunal que reconozca expresamente el derecho de los imputados a ejercer todas las acciones legales pertinentes en las etapas subsiguientes