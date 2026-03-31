Un reconocimiento para 14 mujeres que lideran el marketing y la comunicación en RD

Un total de 14 profesionales destacadas del marketing, la publicidad y la comunicación fueron seleccionadas como Leading Women República Dominicana 2026, un reconocimiento internacional que resalta el liderazgo femenino y su contribución al crecimiento de la industria.

La iniciativa es organizada por Adlatina y Advertising Age (Ad Age), creadores del programa hace casi tres décadas, y se realiza en el país en conjunto con la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc).

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El reconocimiento Leading Women distingue a mujeres con trayectorias sobresalientes, cuya visión estratégica, innovación y liderazgo generan impacto tanto en sus organizaciones como en el entorno empresarial y comunicacional.

Reconocidas

En esta segunda edición en República Dominicana, las galardonadas son: Patricia Marcano, de Amadita Laboratorios, Noelia Merejo, de AB InBev, Yubelkis Ramírez, de Banreservas, Belkis de la Cruz, de Pagés BBDO. Wanda Montero, de Ipsos República Dominicana, Gina Jiménez, de IMCA, Chiara Pennacchio, de Ron Barceló, Nathalia Martínez, de Unilever, Patty Yunen, de Growth Digital, Lidia Castro, de The Coca-Cola Company, Liza Arzeno, de Fundación Altice Dominicana, Lara Guerrero, de MG Public Relations , Aurora Viñas, de Sax Sax Marketing y Pamela Pitizia, de Meaningful Group.

Las seleccionadas representan distintos sectores, como consumo masivo, banca, telecomunicaciones, investigación de mercado y comunicación estratégica, evidenciando la creciente presencia e influencia de la mujer en roles de liderazgo.

Con esta nueva edición, Leading Women República Dominicana reafirma su papel como una plataforma clave para visibilizar el talento femenino, destacando no solo sus logros profesionales, sino también su aporte en la construcción de marcas, negocios y cultura organizacional en el país.