“Lo único que está barato en este país es la sal”: Alza impacta productos básicos

Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el bolsillo de los dominicanos también ha sentido el impacto, pues luego de un recorrido por los mercados de Villa Consuelo, Villas Agrícolas y distintos colmados de barrios del Gran Santo Domingo, la realidad se repite con quejas, resignación y ajustes diarios.

Estos datos constrastan las informacines brindadas por el Ministro de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, quien aseguró que ninguno de los productos de la canasta básica ha tenido alzas en sus precios, esto gracias a que el "plan" ejecutado desde el Gobierno ha funcionado "completamente".

Al visitar los diferentes mercados de Santo Domingo se pudo constatar que la realidad es muy diferente a lo que se dice.

“Casi todo ha subido”, así lo resume Guillermina Pérez, comerciante en el mercado de Villa Consuelo. “Todo, todos los productos han subido”.

Sin embargo, al detallar se comprueban las diferentes variaciones, las habichuelas, por ejemplo, se han mantenido relativamente estables, con precios entre RD$70 y RD$75, mientras que el arroz continúa en RD$35 la libra, sin variaciones significativas hasta el momento.

Sin embargo, productos como el bacalao reflejan aumentos más notorios, alcanzando los RD$270 la libra, posicionándose como uno de los productos más afectados. “Los clientes pelean y todo, pero al final tienen que comprarlo porque hay que comer”, comentó Pérez.

Aun así, no todos los productos han seguido la misma tendencia. Al hablar del pollo, este ha experimentado una reducción en su precio. En Villa Consuelo se vende a RD$75 la libra. El comerciante Soto Díaz lo explicó con preocupación. "El mercado está vacío, no hay venta, y si está barato y no hay venta ¿dime tú?", comentó para Listín Diario.

Asimismo, los plátanos han bajado considerablemente de RD$30 a RD$15. Esta inestabilidad es confirmada por otro comerciante, productos como el ají se encuentran a RD$50 la libra, el tomate a RD35, la zanahoria a RD$35 por igual y el brócoli A RD$50.

Desde el lado del consumidor, la percepción es aún más crítica. “No se puede comprar, todo está alto, lo único que está barato en este país es la sal”, expresó un cliente, mientras agregó que “los precios están por las nubes, no hay algo que no haya subido”.

Villas Agrícolas

En Villas Agrícolas el panorama muestra cierto equilibrio en productos básicos, pero con aumentos marcados en proteínas.

El arroz se mantiene entre RD$35 y RD$37 pesos, esto dependiendo de la presentación, mientras que las habichuelas oscilan entre RD$45 las negras y hasta RD$80 las rojas. Los guandules se encuentra a RD$60 la libra.

Sin embargo, las carnes han reflejado una tendencia en el alza. La carne de res ha alcanzado precios entre RD$175 y RD$200 la libra, mientras que el cerdo ha subido de RD$120 a RD$135 y RD$140, mientras que la llamada “plática” pasó de RD$80 a RD$100.

“Todo se ha disparado, lo que no hay es mercancía. A los mataderos no les está llegando carne y los clientes cuando vienen a comprarme me dejan con la carne picada cuando se enteran del precio”. Describió otro comerciante.

Al igual que en Villa Consuelo, el pollo se mantiene como uno de los productos más accesibles, con un precio estable de RD$75 la libra. En cuanto a los víveres, los plátanos también han bajado, pasando de RD25 y RD30 a RD$18 y RD$20 en la actualidad. Aun así, los vendedores coinciden en que la clientela ha disminuido.

Colmados

Cuando hablamos de precios no podemos dejar pasar por alto los colmados, pues estos reflejan otra realidad desde la perspectiva de los barrios con precios mucho más elevados que los mercados.

En el colmado “El Nuevo Vecino” en Villa Juana, un botellón de agua se vende RD$110, el pollo a RD$90 la libra y los plátanos a RD$35, aunque hace apenas un mes estos últimos se encontraban a RD$40.

En otro establecimiento, el botellón mantiene el mismo precio de RD$110, mientras que los plátanos se venden a RD$30. Sin embargo el aceite presenta diferentes presentaciones: en botellas a RD$115 y los sobres desde RD$30 hasta RD$60.

Uno de los pocos productos que ha bajado es el huevo, que pasó de costar RD$10 pesos la unidad a venderse actualmente a dos por RD$15.