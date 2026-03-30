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Asodircom promueve la educación financiera desde la comunicación

Encuentro

  • En la actividad, se abordaron temas prácticos para identificar la personalidad financiera y fomentar una relación más saludable con el dinero.
Alicia Puello, Gloria Zacarias, Jonathan Abreu y Amelia de León.

Alicia Puello, Gloria Zacarias, Jonathan Abreu y Amelia de León.Cortesia de los anfitriones.

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Listín DiarioSanto Domingo,RD.

La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom) participó en la reciente edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central, con la presentación de la conferencia “Tu identidad y tu personalidad financiera”.

La actividad fue realizada en colaboración con el Banco BHD, el cual promueve la educación financiera desde una perspectiva de identidad y comportamiento, articulando los principios de la comunicación estratégica con el manejo consciente de las finanzas personales.

El encuentro inició con las palabras de Gloria Zacarías, presidenta de la asociación y gerente de Comunicaciones de EGE Haina, quien destacó el compromiso de la institución con la formación integral y la ética profesional.

"“Participar en esta Semana Financiera nos permite reafirmar que la comunicación es el eje que articula la confianza y la sostenibilidad, generando un impacto real en las decisiones económicas de los dominicanos. 

Desde el gremio creemos en el poder de la comunicación para transformar realidades y promovemos su ejercicio ético y estratégico, apoyando iniciativas que fomentan el diálogo y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones”, puntualizó Zacarías durante su intervención.

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