Asodircom promueve la educación financiera desde la comunicación

La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom) participó en la reciente edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central, con la presentación de la conferencia “Tu identidad y tu personalidad financiera”.

La actividad fue realizada en colaboración con el Banco BHD, el cual promueve la educación financiera desde una perspectiva de identidad y comportamiento, articulando los principios de la comunicación estratégica con el manejo consciente de las finanzas personales.

El encuentro inició con las palabras de Gloria Zacarías, presidenta de la asociación y gerente de Comunicaciones de EGE Haina, quien destacó el compromiso de la institución con la formación integral y la ética profesional.

"“Participar en esta Semana Financiera nos permite reafirmar que la comunicación es el eje que articula la confianza y la sostenibilidad, generando un impacto real en las decisiones económicas de los dominicanos.

Desde el gremio creemos en el poder de la comunicación para transformar realidades y promovemos su ejercicio ético y estratégico, apoyando iniciativas que fomentan el diálogo y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones”, puntualizó Zacarías durante su intervención.