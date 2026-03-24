Unicda inaugura laboratorios de ciberseguridad

La Universidad Domínico Americano (Unicda) dejó formalmente inaugurados sus Laboratorios de Ciberseguridad, en un encuentro que marcó además el inicio del calendario de actividades conmemorativas de su 25 aniversario.

La jornada inició con el corte de cinta de los nuevos laboratorios, ubicados en el edificio A del campus, concebidos como entornos de aprendizaje práctico que permiten a los estudiantes desarrollar competencias en defensa digital, análisis de vulnerabilidades, protección de datos y gestión de riesgos cibernéticos, mediante el uso de infraestructuras similares a las del entorno profesional.

Como parte del programa, se celebró la conferencia magistral “Ciberseguridad: Retos y desafíos de la era digital”, impartida por Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), quien abordó los principales retos que enfrenta la seguridad digital en el contexto actual y la importancia de fortalecer las capacidades institucionales frente a la transformación tecnológica.

Ramón Sosa ingeniero y rector de la academia, destacó que la ciberseguridad se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades modernas, señalando que la protección de la información, la seguridad de las redes y la resiliencia de las infraestructuras digitales son condiciones indispensables para garantizar la confianza y el desarrollo sostenible de los países.