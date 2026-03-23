La 8va feria inmobiliaria de ApartamentosRD

ApartamentosRD anunció la realización de su 8va Feria inmobiliariade apartamentos en planos, un evento que se ha posicionado como uno de los más relevantes del sector en la República Dominicana.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer una cuidada selección de 10 proyectos inmobiliarios ubicados en destinos estratégicos como Punta Cana, Las Terrenas y Santo Domingo.

La feria busca ofrecer oportunidades de inversión seguras y rentables, con desarrollos previamente evaluados bajo criterios clave como ubicación, diseño, respaldo financiero y potencial de valorización, garantizando propuestas alineadas con las expectativas del mercado actual.

Como aliado oficial, el Banco BHD pondrá a disposición de los visitantes facilidades de financiamiento, así como procesos de precalificación inmediata, permitiendo agilizar la toma de decisiones y estructurar inversiones de forma eficiente.

Robert de la Cruz, CEO y fundador de ApartamentosRD, destacó que el evento se ha consolidado como un espacio clave para conectar a inversionistas con proyectos confiables. “Nuestro objetivo es continuar ofreciendo opciones de alto nivel, que permitan a los clientes invertir con seguridad y visión a futuro”, expresó.

Además de la exhibición de proyectos, los asistentes contarán con asesoría personalizada durante todo el proceso, desde la selección hasta la formalización de la inversión, brindando una experiencia integral, dijo el ejecutivo.

La feria estará abierta al público en horario extendido, ofreciendo una propuesta accesible y dinámica en uno de los centros comerciales más concurridos de la capital. .

Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con la transparencia, la calidad y el fortalecimiento del mercado inmobiliario dominicano.