Mia Cosmetics abre sus puertas en Ágora Mall

Con un masterclass guiada por la maquilladora Anamia Abreu, la marca italiana Mia Cosmetics celebró en Ágora Mall su llegada al mercado dominicano.

En el encuentro, organizado Beauty Estetic Lab, empresa especializada en la distribución de marcas internacionales de belleza, Abreu mostró la versatilidad y el rendimiento de la línea, destacando texturas, acabados y la facilidad de uso de los productos en un formato dinámico e interactivo.

Audrey Vegaso, en representación de la marca, expresó: “República Dominicana es un mercado vibrante, en constante evolución y con una comunidad de belleza sumamente activa. Mia Cosmetics representa una oportunidad de ofrecer una propuesta inclusiva, innovadora y alineada con las tendencias globales, conectando con consumidores que buscan calidad, y autenticidad”.

Elimet Bernabel, Aileen Garcia y Raysa Carolina.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Yamel Mora, Indira Sánchez, Yamila LeBron, Elsa Guzmán y Monserrat Rached.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES