El comandante Mordisco desafía las próximas elecciones

Francotirador, explosivista y rebelde implacable. Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, desafía las elecciones presidenciales con el peor ataque contra civiles en décadas.

Drones explosivos y coches bomba se han convertido en el sello del comandante de la disidencia más grande de las FARC, con mortíferas demostraciones de fuerza cuando falta poco para los comicios generales del 31 de mayo.

Escéptico del pacto que desarmó a la guerrilla más poderosa del continente, rechazó firmarlo en 2016 y organizó una facción disidente que siguió alzada en armas con el combustible del narcotráfico.

De lentes oscuros, el rebelde cuyo nombre real es Néstor Gregorio, ordenó una embestida el fin de semana que dejó 21 civiles muertos.

Símbolo de la violencia que siguió al acuerdo de paz, Mordisco es señalado como el artífice del ataque más letal en tres décadas y que recuerda a las peores épocas del conflicto armado.

Hoy comanda un escuadrón de unos 3.200 combatientes que se financian con el tráfico de cocaína, minería ilegal, extorsiones y otros delitos.

- Mando medio -

Mordisco se unió a la guerrilla en la adolescencia y es considerado un hábil francotirador.

Con el tiempo se ganó el respeto de otros combatientes por su destreza con los fusiles y los explosivos.

Cuando las FARC dejaron las armas para convertirse en partido político, Mordisco se quedó en la selva y sembró terror. Usa los emblemas históricos de la guerrilla marxista y rinde culto a sus principales figuras.

En la antigua guerrilla "era un mando medio. Nunca hizo parte de los (comandantes) históricos pero su experiencia militar y haberse opuesto de manera temprana a la negociación le otorgó una legitimidad importante", dijo el investigador del conflicto Jorge Mantilla a la AFP.

A la cabeza de la disidencia llamada Estado Mayor Central (EMC) impidió que las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desaparecieran.

Sus combatientes se consideran herederos del proyecto ideológico de las FARC.

El presidente Gustavo Petro lo compara con Pablo Escobar desde que Mordisco abandonó las negociaciones de paz con su gobierno.

- "Muerte y despojo" -

Mordisco no estuvo presente en las negociaciones de paz en La Habana y dejó claro desde el inicio que no depondría las armas.

El exnúmero dos de la guerrilla y jefe negociador Iván Márquez envió a Colombia a un cabecilla conocido como Gentil Duarte a persuadirlo de unirse al proceso, de acuerdo con pesquisas del centro de estudios Fundación Core.

Pero lejos de convencerlo, se unió a él y juntos le dieron la espalda al pacto con el entonces presidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos.

Mordisco aseguraba que se trataba de un acuerdo de "muerte" y "despojo". Creía que solo iba a beneficiar la cúpula de las FARC, pues los combatientes iban a quedar desprotegidos.

La Fuerzas Militares calculan que las disidencias se fortalecieron rápidamente con sus negocios ilícitos, el reclutamiento forzado y la persuasión a jóvenes pobres en redes como TikTok.

En abril de 2023 Mordisco hizo su única aparición en público en una zona selvática.

Llegó en una camioneta blindada de lujo para anunciar el inicio de las negociaciones con Petro. Llevaba un fusil Tavor X95 de fabricación israelí y sus característicos anteojos oscuros.

- Cacería -

En 2024 Mordisco rompió los diálogos de paz con Petro, quien lo llamaba "traqueto", como se le dice coloquialmente a los narcotraficantes en Colombia.

"Quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten", pidió el mandatario izquierdista, quien lanzó una dura cacería con millonarias recompensas para atraparlo.

En varias ocasiones lo han dado por muerto. En 2022 el gobierno de derecha de Iván Duque informó sobre su fallecimiento, pero más tarde el rebelde reapareció en un video.

Petro lo considera la principal amenaza para la seguridad de un país sumergido en más de seis décadas de conflicto entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado.

Mordisco asegura en videos estar "del lado de los pobres" y defender el medioambiente, mientras se le acusa de asesinar a uniformados, civiles y líderes sociales en la selva.

También es considerado un comandante implacable que ordena ejecuciones por traición o corrupción, según centros de investigación.