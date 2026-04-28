Estudio refleja que más del 70% de CEOs reportan altos niveles de estrés

La soledad, el insomnio y la presión siempre han sido parte del rol de los puestos ejecutivos de alto nivel o "CEO". Pero hoy, los líderes empresariales enfrentan algo más agudo y potencialmente amenazante para su continuidad: una presión constante por atender lo urgente que desplaza el foco de los riesgos de largo plazo.

Esa es una de las principales conclusiones del primer BCG CEO Insomnia Index, un estudio basado en una encuesta a aproximadamente 500 CEOs de compañías con ingresos de entre US$100 millones y más de US$5,000 millones, complementado con un modelo de análisis construido sobre cinco años de datos de rotación de CEOs en el S&P 1200.

El estudio muestra que más del 70% de los CEOs reporta niveles clínicamente altos de estrés y que el puntaje promedio de estrés alcanza 66,7 sobre 100. Además, 57% afirma que los asuntos de corto plazo consumen una proporción desmedida de su tiempo, lo que reduce el espacio para atender riesgos y oportunidades estratégicas.

Entre los factores que más estrés generan aparecen, en primer lugar, el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y la gestión de costos. A esto se suma un entorno operativo desafiante: 60% de los CEOs anticipa que las condiciones para operar serán “desafiantes” o “muy desafiantes” en los próximos meses, mientras que uno de cada tres sostiene que hoy tiene más que demostrarle a la junta directiva que hace apenas seis meses.

“Una de las tensiones más complejas del liderazgo actual es que muchas veces los CEOs deben concentrarse en responder a las urgencias del presente sin descuidar señales menos visibles, pero igual de decisivas, para la continuidad del negocio y del propio liderazgo. En ese equilibrio entre desempeño inmediato y sostenibilidad de largo plazo se juega hoy buena parte de su efectividad”, señala Marcial González, managing director & partner de BCG y Country Manager de BCG en Centroamérica y El Caribe.

El informe también muestra que las presiones más intensas suelen venir del entorno más cercano del CEO. Los directorios encabezan la lista de stakeholders más estresantes, seguidos por los trabajadores y los equipos de liderazgo senior. En el caso de los CEOs de las compañías más grandes del estudio, el equipo de liderazgo senior ocupa incluso el primer lugar como fuente de estrés. En este contexto, más de la mitad de los CEOs prevé hacer cambios en su equipo de liderazgo en los próximos seis meses.

Uno de los hallazgos más llamativos es que el CFO aparece como la principal amenaza interna percibida para la estabilidad del CEO. Más de una cuarta parte de los encuestados identifica al chief financial officer como el miembro del C-suite que representa el mayor riesgo para su continuidad en el cargo, seguido por el chief operating officer (COO). Según el estudio, la cercanía del CFO con el directorio y su peso en las conversaciones sobre desempeño financiero, asignación de capital y riesgo fortalecen su influencia dentro de la organización.

Al mismo tiempo, la investigación advierte sobre una posible desconexión entre los temas que más preocupan hoy a los CEOs y los factores que, en la práctica, están más asociados con su rotación. La presión de accionistas activistas, por ejemplo, figura entre las preocupaciones menos relevantes para los líderes, pese a que el modelo de BCG muestra que, cuando una compañía se convierte en objetivo de este tipo de inversores, la probabilidad de salida del CEO aumenta 24%. De forma similar, aunque una caída de 10% en la tasa neta de entrada de empleados incrementa en 12% la probabilidad de salida de un CEO, menos de la mitad de los encuestados expresa preocupación por un aumento del descontento en la fuerza laboral.

La inteligencia artificial también ocupa un lugar singular en el mapa del estrés ejecutivo. Aunque tres cuartas partes de los CEOs afirman que las decisiones sobre IA recaen en ellos y 84% dice sentirse más energizado que estresado por el imperativo de innovar, la IA se ubica recién en el noveno lugar entre once factores de estrés relevados. Para BCG, esto sugiere que muchos líderes siguen viendo esta tecnología más como una oportunidad que como una presión inmediata, aun cuando las expectativas del mercado para demostrar resultados concretos continúan creciendo.

Más allá de las exigencias operativas, el estudio también pone en evidencia el costo emocional del cargo. Muchos CEOs describen su rol como solitario y marcado por la necesidad de absorber la presión de múltiples frentes. Aunque 72% dice confiar en que las decisiones que está tomando hoy le permitirán asegurar su legado, casi un tercio no tiene la misma certeza. Para BCG, estos hallazgos muestran que el desafío del liderazgo actual no pasa solo por responder a las urgencias del negocio, sino también por identificar los riesgos menos visibles que pueden escalar con rapidez y comprometer tanto la salud organizacional como la continuidad del CEO.