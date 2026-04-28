Irán ofrece abrir el estrecho de Ormuz

Irán ha ofrecido poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero. Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.

“No podemos dejar que se salgan con la suya”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News el lunes. “Tenemos que asegurarnos de que cualquier acuerdo que se haga, cualquier pacto que se haga, sea uno que definitivamente les impida alcanzar un arma nuclear en cualquier momento”.

Con un alto el fuego en vigor, Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. El bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

Pero el cierre del estrecho ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y ha presionado a sus aliados del golfo Pérsico, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

Renovadas exigencias para poner fin al bloqueo

La frustración entre muchas naciones está aumentando, y el lunes hubo nuevas exigencias de poner fin al bloqueo que ha tenido efectos de gran alcance en toda la economía mundial, incluyendo elevar el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La propuesta iraní aplazaría las negociaciones sobre su programa nuclear para una fecha posterior. Trump dijo que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Los dos funcionarios, que tenían conocimiento de la propuesta, hablaron bajo condición de anonimato para tratar las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes este fin de semana. El medio de noticias Axios informó primero sobre la propuesta de Irán.

La oferta surgió mientras el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, visitaba Rusia, que ha sido un respaldo clave de Teherán. No estaba claro qué ayuda, en su caso, podría ofrecer Moscú ahora.

La capacidad de Irán para asfixiar el tráfico en el estrecho de Ormuz ha demostrado ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a qué lado puede soportar más penurias.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y buques petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

El lunes, el precio spot del crudo Brent, el referente internacional, cerró por encima de 108 dólares por barril, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Decenas de naciones presionan para la reapertura del estrecho

Decenas de naciones reiteraron los llamados a abrir la vía marítima crítica en una declaración conjunta encabezada por Baréin.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que el costo humanitario está aumentando.

“Estas presiones están derivando en tanques de combustible vacíos, estantes vacíos, y platos vacíos”, manifestó.

El canciller alemán Friedrich Merz criticó el lunes a Estados Unidos por entrar en la guerra sin una estrategia. “El problema con conflictos como estos es siempre el mismo: no se trata sólo de entrar. También hay que salir”, declaró Merz.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, arremetió contra todas las partes. Señaló que la crisis comenzó después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán sin objetivos claros “de una manera que viola el derecho internacional”.

Pero dijo que Irán es responsable de cerrar el paso. “Los estrechos son las arterias del mundo. No son propiedad de ningún individuo”, aseveró.

Canciller iraní se reúne con Putin en Rusia

Trump prorrogó la semana pasada de manera indefinida el alto el fuego que Estados Unidos e Irán acordaron el 7 de abril y que en gran medida ha detenido los combates. Pero un arreglo permanente sigue siendo esquivo.

El canciller iraní se reunió el lunes con el presidente ruso Vladímir Putin en San Petersburgo, informó la agencia estatal de noticias rusa Tass. Putin elogió al pueblo iraní por “luchar valiente y heroicamente por su soberanía”, y apuntó que Rusia hará todo lo posible para llevar la paz a Oriente Medio, informó Tass.

Araghchi dijo a un reportero de la televisión estatal rusa que Estados Unidos y sus líderes “no han logrado ninguno de sus objetivos” en la guerra. “Por eso piden negociación”, precisó. “Ahora lo estamos considerando”.

La reunión se produjo mientras Pakistán ha tratado de reactivar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y se habían esperado negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. En cambio, Trump canceló un viaje de sus emisarios e insinuó que las conversaciones podrían realizarse por teléfono.

Irán quiere persuadir a Omán, que comparte el estrecho con Irán, para que respalde un mecanismo para cobrar peajes a los buques que pasan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

Por ahora se desconoce la respuesta de Omán.

El funcionario, que participa en las labores de mediación, también indicó que Irán insistió en poner fin al bloqueo de Estados Unidos antes de nuevas conversaciones, y que mediadores encabezados por Pakistán están tratando de zanjar importantes diferencias entre los países.

Trump dice que Irán ha ofrecido una “mejor” propuesta

Trump dijo a periodistas el sábado que, después de que cancelara un viaje de sus emisarios a Pakistán, Irán envió una propuesta “mucho mejor”.

No dio más detalles, pero subrayó que una de sus condiciones es que Irán “no tendrá un arma nuclear”. Irán insiste en que su programa es pacífico, pero Estados Unidos quiere eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podrían utilizarse para construir una bomba, si Teherán decidiera hacerlo.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán y 2,521 personas en Líbano, donde los combates entre Israel y la milicia de Hezbollah se reanudaron dos días después de que empezara la guerra con Irán. Otras 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. También han muerto 15 soldados israelíes en Líbano, 13 militares de Estados Unidos en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah se ha extendido por tres semanas. A pesar de la tregua, ambas partes continúan atacándose.

Hezbollah, que goza del respaldo de Irán, no ha participado en las gestiones diplomáticas impulsadas por Washington.