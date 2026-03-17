El Cibao apuesta a la IA en el sector construcción

Representantes de empresas del sector construcción en la región Norte del país comienzan a apostar a la Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos comerciales, con el objetivo de optimizar la gestión de ventas, mejorar la productividad y fortalecer la relación con los clientes en el mercado inmobiliario.

Para visibilizar la integración de estas herramientas en el mercado la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) organizó la charla–taller “IA que construye ventas: Estrategias digitales para triunfar en el mercado constructor, un espacio de capacitación dirigido a desarrolladores, promotores inmobiliarios y profesionales del sector interesados en conocer el impacto de la tecnología en las estrategias de marketing y comercialización.

Durante la jornada se presentaron distintas soluciones basadas en inteligencia artificial que permiten identificar clientes potenciales con mayor precisión, automatizar procesos de seguimiento comercial, analizar tendencias del mercado y personalizar la comunicación con los compradores, facilitando así una gestión de ventas más estratégica y eficiente.

La conferencia fue impartida por el consultor internacional Mauricio Estupiñán, fundador de Projection Digital Group, quien compartió experiencias y herramientas digitales que pueden ser aplicadas por las empresas constructoras para incrementar su productividad, mejorar la conversión de prospectos en clientes y optimizar la toma de decisiones basadas en datos.

Johanna Palmo, Crisolia Grullón, Fanny Martinez y Yesenia ToribioCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rosalina Paz, Yosua Gómez y Elsa Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El encuentro incluyó demostraciones prácticas de plataformas tecnológicas como Delve.ai, orientada a la creación de modelos predictivos de comportamiento de clientes; Crystal, que facilita la personalización de mensajes comerciales según el perfil del comprador; Conversica, especializada en seguimiento automatizado de prospectos; y NetBase Quid, enfocada en el análisis de datos para la planificación de estrategias de marketing.

Previo al inicio de la actividad, el presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguez, destacó que la transformación digital se ha convertido en un factor determinante para la competitividad del sector construcción.

“El mercado inmobiliario evoluciona de manera constante y hoy demanda procesos comerciales más ágiles, mayor capacidad de análisis de datos y una relación más cercana con los clientes. La Inteligencia Artificial representa una herramienta clave para avanzar hacia ese modelo”, señaló.

Pedro Jiménez y Hamlet Rojas.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES