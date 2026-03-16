Un encuentro para celebrar por la salud

La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez realizó un encuentro dedicado a los 68 niños intervenidos quirúrgicamente del corazón durante el año 2025, como parte de su Programa de Cardiología Pediátrica.

Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la fundación, destacó la importancia del Programa de Cardiología Pediátrica, resaltando su impacto en la vida de niños de escasos recursos que requieren intervenciones de alta complejidad. Enfatizó el alcance social de la iniciativa y la invaluable colaboración de padrinos y donadores, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer posible cada cirugía.

Raiza Mejía, Lupe Franco, Anita de Simó, Wanda González, Miguelina Bencosme y Amanda López.Raúl Asencio/ LD

Santo Eladio Fernández, Carolina Fermín Feliz, Jesús Emmanuel Fernández y Ruth Esther Fernández.Raúl Asencio/ LD