Cardiología
Un encuentro para celebrar por la salud
Gratitud
- La actividad forma parte de su Programa de Cardiología Pediátrica.
La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez realizó un encuentro dedicado a los 68 niños intervenidos quirúrgicamente del corazón durante el año 2025, como parte de su Programa de Cardiología Pediátrica.
Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la fundación, destacó la importancia del Programa de Cardiología Pediátrica, resaltando su impacto en la vida de niños de escasos recursos que requieren intervenciones de alta complejidad. Enfatizó el alcance social de la iniciativa y la invaluable colaboración de padrinos y donadores, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer posible cada cirugía.