Bellón realiza acto de cierre con sus clientes

Ejecutivos de Bellón celebraron el acto de cierre de la iniciativa comercial “Móntate con Dyllu en un Camión Dayun”, desarrollada en alianza con Ozama Trucks y la marca DYLLU, como parte de una estrategia conjunta orientada a reconocer y premiar la fidelidad de sus clientes a nivel nacional.

La promoción se finalizó con el sorteo de un camión Dayun de 14 pies con cama, un premio que simboliza crecimiento, productividad y nuevas oportunidades para el sector comercial y productivo del país.

Emily McDougall, directora de mercadeo de Bellón, expresó: “Esta alianza representa una visión compartida: apoyar el crecimiento de nuestros clientes y acompañarlos en cada paso de sus proyectos y negocios.”.

Representantes de la empresa destacaron que este tipo de proyectos forman parte de una visión estratégica de acompañamiento al cliente, especialmente a aquellos profesionales y emprendedores que dependen de herramientas y equipos confiables para el desarrollo de sus actividades diarias.