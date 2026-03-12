Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Promoción

Bellón realiza acto de cierre con sus clientes

Actualidad

  • La actividad reunió a ejecutivos de las empresas participantes, aliados estratégicos y clientes.
Emily McDougall y Franklin Garcia.

Emily McDougall y Franklin Garcia.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago, RD.

Ejecutivos de Bellón celebraron el acto de cierre de la iniciativa comercial “Móntate con Dyllu en un Camión Dayun”, desarrollada en alianza con Ozama Trucks y la marca DYLLU, como parte de una estrategia conjunta orientada a reconocer y premiar la fidelidad de sus clientes a nivel nacional.

La promoción se finalizó con el sorteo de un camión Dayun de 14 pies con cama, un premio que simboliza crecimiento, productividad y nuevas oportunidades para el sector comercial y productivo del país.

Emily McDougall, directora de mercadeo de Bellón, expresó: “Esta alianza representa una visión compartida: apoyar el crecimiento de nuestros clientes y acompañarlos en cada paso de sus proyectos y negocios.”.

Representantes de la empresa destacaron que este tipo de proyectos forman parte de una visión estratégica de acompañamiento al cliente, especialmente a aquellos profesionales y emprendedores que dependen de herramientas y equipos confiables para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Gregory Peña, Fallys Luzón y Ramón Matos.

Gregory Peña, Fallys Luzón y Ramón Matos.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados