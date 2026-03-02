Álvarez & Sánchez aumenta su oferta de vinos

Álvarez & Sánchez, empresa distribuidoras de bebidas en la República Dominicana, anunció la llegada al mercado dominicano de los vinos de 689 Cellars, una marca californiana reconocida en el país por su RedBlend 689, destacado por su equilibrio, carácter y consistencia enológica.

La nueva línea esta integrada por tres variedades que son: 689 Cellar Chardonnay, 689 Cellar pinot Noir y 689 Cellar Cabernet Sauvignon.

La compañia se inspira en el simbolismo del número 6-8-9, asociado con armonía, prosperidad y plenitud, valores que se reflejan en la estructura balanceada y el estilo accesible de productos.