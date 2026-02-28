El lenguaje del ceremonial de Estado

En este 2026, los dominicanos celebramos con orgullo el 182 aniversario de la proclamación de la Independencia de la República Dominicana. Una fecha en la que, más que nunca, debemos valorar la valentía y el sacrificio de los Padres de la Patria, los héroes y heroínas independentistas que nos legaron un país libre, soberano e independiente.

En esta narrativa secuencial de los actos oficiales por motivo de la celebración del 27 de Febrero, acompañada por datos históricos y de interés, veremos cómo el protocolo pasa a ser un importante componente estratégico de comunicación con el que se gestiona la imagen del Estado dominicano.

Instalación de la primera Legislatura Ordinaria

La agenda oficial del 27 de febrero comienza en el Palacio del Congreso Nacional, cuando los senadores y diputados dan apertura a la primera Legislatura Ordinaria del año. Como parte de esta reunión, también se conoce la designación de los legisladores que conforman la comisión bicameral que recibe al presidente de la República previo al inicio de la rendición de cuentas.

De manera simultánea, se produce la llegada de las cerca de 800 personas invitadas al referido acto, entre estos: ministros, miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados ante el gobierno dominicano, funcionarios del Estado, representantes de organismos internacionales, sectores productivos y la sociedad civil.

La agenda oficial del 27 de febrero comienza en el Palacio del Congreso Nacional, cuando los senadores y diputados dan apertura a la primera Legislatura Ordinaria del año.Fuente externa

La rendición de cuentas

En la Sala de la Asamblea Nacional de la sede legislativa, el acto de rendición de cuentas del presidente de la República es el evento sobre el cual recae la mirada de todo el país.

Es importante saber que el primer dominicano en rendir cuentas fue el patricio Juan Pablo Duarte, quien luego de su viaje por el sur del país en abril de 1844, procedió a hacer una relación pormenorizada de los gastos en los que incurrió para la adquisición de raciones alimenticias para los miembros de su tropa, gastos misceláneos y, para hacer frente a las enfermedades que padecieron algunos soldados.

Desde entonces, por mandato constitucional, “…es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior...”., de acuerdo con lo establecido en el capítulo 5 del artículo 114 de nuestra Carta Magna.

Para la ocasión, el protocolo correspondiente establece que al producirse la llegada del presidente de la República al frente de la sede del poder legislativo, la vicepresidenta, quien lo habrá recibido, se coloca a su derecha, y la primera dama a su izquierda.

A continuación, una brigada mixta de las fuerzas armadas rinden al mandatario los honores militares de estilo por su alta investidura, que consisten en: toque de atención ordinario o de corneta, llamado a presentación de armas, toque de atención presidencia, preámbulo de cinco floreos y la interpretación del himno nacional, con el disparo simultáneo de una salva de 21 cañonazos

Este solemne ceremonial, liderado por el general de brigada asignado, concluye con la instrucción de descansen armas, el giro y manual de sable característico con toque de muñeca.

Concluidos los honores militares, la comisión bicameral integrada por los legisladores que fueron designados al inicio de la mañana, saludan al presidente de la República, la primera dama y la vicepresidenta de la República, previo a su ingreso al interior del Palacio del Congreso Nacional.

Una vez acomodados en el interior, el presidente del Senado, quien, a su vez, es el presidente de la Asamblea Nacional, reanuda los trabajos de la reunión conjunta de las cámaras legislativas, seguido de su discurso, para luego dar paso al mensaje del excelentísimo señor presidente constitucional de la República. Ambos iniciarán sus alocuciones con la salutación protocolar contenida en el vocativo correspondiente.

Concluida su alocución, el presidente de la República se traslada nuevamente al frente del Palacio del Congreso Nacional, donde se le rinden, nueva vez, los honores militares.

Tedeum

Luego del mediodía se ofrece la tradicional ceremonia religiosa “Tedeum” (“A ti Dios”, en su traducción del latín), en la Catedral Basílica Santa María de la Encarnación Primada de América, contando con magistrales interpretaciones musicales a cargo de la agrupación coral de la catedral. La eucaristía es oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo.

Concluido el Tedeum, el mandatario se traslada al otro extremo de la Ciudad Colonial, para depositar una ofrenda floral en el Altar de la PatriaFuente externa

Ofrenda floral

Concluido el Tedeum, el mandatario se traslada al otro extremo de la Ciudad Colonial, para depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, situado en el Parque Independencia, donde reposan los restos de los fundadores de la Patria.

Allí, a diferencia de los actos previos, el presidente se coloca en el lado derecho, y la vicepresidenta del lado izquierdo de la corona de flores, respectivamente, mientras que la primera dama queda situada a la derecha del presidente.

Desfile militar y policial

Para finalizar la jornada, el Ministerio de Defensa realiza cada año el magno desfile militar y policial en la avenida George Washington del Malecón del Distrito Nacional, que cuenta con la participación de los efectivos militares del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de la República, así como de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad nacional.

Con la llegada del presidente, se procede con la rendición de los honores militares de estilo, en esta ocasión, a cargo del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial. Una vez se retiren de la línea de parada a ritmo de la marcha correspondiente, se solicita el permiso al señor presidente para dar inicio formal al desfile.

A esta actividad se dan cita ministros, funcionarios de gobierno, altos mandos militares, así como invitados especiales, destacando una amplia participación de los capitaleños, quienes agregan la algarabía por tan especial ocasión.

Hasta ese momento, al presidente se le habrán rendido los honores militares en seis ocasiones: a su llegada y salida del congreso; a su llegada a la Catedral Primada de América; a su entrada y salida del Altar de la Patria y, finalmente, al inicio del desfile militar.

Vestimenta

Para la jornada de actividades, desde la ceremonia de rendición de cuentas, hasta la ofrenda floral, los caballeros visten traje negro, acompañado de camisa blanca, corbata negra, medias y zapatos negros. En el caso del presidente Constitucional de la República lleva la banda presidencial debajo de su chaqueta, como símbolo del Poder Ejecutivo.

Las damas también visten traje negro de falda, con mangas y corte debajo de las rodillas, así como zapatos negros cerrados y accesorios discretos.