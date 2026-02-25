BID Invest y Banco Promerica RD en favor del desarrollo de las

BID Invest aprobó un paquete de financiamiento de hasta US$80 millones para el Banco Múltiple Promerica de República Dominicana, S.A. (Promerica RD) con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes), y para proyectos de sostenibilidad verdes.

El financiamiento aportado por BID Invest asciende a US$35 millones, y otro préstamo de US$10 millones bajo un esquema financiado por el Fondo Climático de Financiamiento Mixto Finlandia-LAC.

Un comunicado de prensa informa que se movilizarán US$45 millones de inversionistas externos, incluyendo el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO), eco. business fund administrado por Finance in Motion y Enabling Qapital, ampliando el impacto y alcance de la operación.

Además del apoyo financiero, BID Invest brindará servicios de asesoría a Promerica RD y al Grupo Promerica para fortalecer sus capacidades de gestión de riesgos climáticos.

Esto incluye un análisis de brechas alineado con las normas S1 y S2 del International Sustainability Standards Board (ISSB), el desarrollo de herramientas para evaluar pérdidas económicas relacionadas con el clima y la integración del riesgo climático en la estrategia y operaciones del banco.

Esta operación ejemplifica el compromiso de BID Invest de movilizar recursos hacia sectores de alto impacto y poblaciones desatendidas.

Luis Torres, Juan Carlos Matos, Pierina Forastieri, Jesús Gil, Eric Parrado, Ana Kowalenko y Pasi Kapanen.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES