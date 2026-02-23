Títulos que adornan, talento que se apaga

Recientemente realicé un entrenamiento sobre liderazgo. En los constantes debates sobre el tema, se planteaba que en el mundo corporativo los títulos no siempre son sinónimo de autoridad. Hay personas que ocupan posiciones directivas, pero operativamente dependen de múltiples validaciones para ejecutar tareas que su propio cargo describe como responsabilidad directa. Y el título se reduce a un elemento ornamental, una línea elegante que solo sirve para acompañar la firma del correo electrónico, lejos de ser la confirmación de una capacidad ya demostrada.

Es cierto, el liderazgo no nace del nombramiento, sino de la capacidad de decidir, asumir riesgos y responder por los resultados. En todas las empresas existen colaboradores sin grandes denominaciones que lideran procesos, movilizan equipos y generan resultados con solvencia. Personas que influyen por competencia y coherencia. Que no necesitan un rótulo para asumir responsabilidad.

Pero, para la gran mayoría de los profesionales, el liderazgo se aprende en una travesía marcada por disciplina, estudio y entrega. Llegas a la empresa, se comienza desde abajo, con mucha ilusión y confianza en uno mismo. Se asumen retos, se invierte en formación académica mientras se adquiere experiencia práctica. Y cada meta alcanzada construye una narrativa de crecimiento legítimo, así, esa promoción laboral se convierte en la validación del camino recorrido. El cargo simboliza años de preparación, y el título confirma, en teoría, que la organización reconoce la capacidad y la madurez profesional alcanzadas.

Sin embargo, si cada iniciativa es cuestionada de manera reiterada e innecesaria, si cada decisión requiere supervisión excesiva o aprobación redundante, el mensaje implícito es claro: el título no representa confianza. Esa dinámica termina erosionando la motivación. La creatividad se bloquea porque proponer deja de ser estimulante y comienza a ser desgastante. El profesional deja de innovar no por incapacidad, sino por protección emocional.

La cultura del cuestionamiento improductivo

Cuestionar no es negativo. De hecho, el pensamiento crítico fortalece a las organizaciones. El problema surge cuando el cuestionamiento se convierte en mecanismo de control y no en herramienta de mejora. Cuando las revisiones son innecesarias o desconectadas del objetivo estratégico, generan un clima de desconfianza. Y la desconfianza prolongada produce desconexión emocional con la empresa.

El colaborador comienza a operar en modo automático. Cumple, pero no crea. Ejecuta, pero no propone. Se vuelve técnicamente correcto, pero emocionalmente distante. Y esa distancia debilita el sentido de pertenencia.

Los títulos no pueden ser recompensas simbólicas que adornan el organigrama y alimentan la percepción externa de estructura sólida. Si no están acompañados de autoridad operativa y claridad de responsabilidades, terminan siendo mecanismos que mutilan el liderazgo. Un cargo que no puede ejercer su función pierde credibilidad ante el equipo. Y un líder sin margen de acción no puede inspirar.

Entonces, ¿para qué sirve un título si no puede ejercerse? Sirve de poco, fue la conclusión unánime del grupo. Porque el verdadero poder organizacional no radica en la designación, sino en la confianza para decidir, la libertad para crear y la responsabilidad para responder. Y en este contexto está el riesgo de convertir a profesionales apasionados en colaboradores desconectados, no olvidemos que el liderazgo esta íntimamente ligado al bienestar laboral.

¡Hasta el lunes!