Ofrendas florales en el Mes de la Patria: protocolo, solemnidad y sentido histórico

En República Dominicana, el Mes de la Patria, que se extiende del 26 de enero al 27 de febrero, es un período dedicado a honrar a los Padres de la Patria y a los símbolos que definen la identidad nacional. Durante estas fechas, instituciones públicas y privadas acuden a rendir tributo a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez mediante ceremonias de ofrenda floral en el Altar de la Patria, ubicado en el Parque Independencia.

Permisos y coordinación institucional

La autorización para realizar una ofrenda floral en el Altar de la Patria es otorgada por el Ministerio de Interior y Policía. Personas físicas o jurídicas que garanticen el respeto a las leyes y al carácter solemne del acto pueden gestionar el permiso a través de los servicios en línea de la institución, con al menos dos días laborables de antelación y sin costo alguno.

La organización y coordinación de estas ceremonias recae en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, entidad responsable de estructurar el calendario oficial con el fin de evitar coincidencias horarias y preservar la solemnidad y el orden que exige este espacio histórico.

Como parte del protocolo, Efemérides Patrias asigna un equipo que orienta a las delegaciones participantes sobre el desarrollo correcto de la ceremonia y el cumplimiento de las normas establecidas.

Puntualidad y elementos obligatorios

La comisión que deposita la ofrenda debe presentarse puntualmente a la hora asignada, portando la Bandera Nacional, la ofrenda floral y una bandera institucional de menor tamaño. La Bandera Nacional debe cumplir estrictamente con las dimensiones establecidas en la Ley de Símbolos Patrios, que contempla formatos pequeño, mediano y mayor, según su uso ceremonial.

Vestimenta: sobriedad y respeto

La vestimenta debe responder a criterios de sobriedad y decoro. Las damas deben optar por faldas de largo adecuado, evitar escotes, transparencias, hombros descubiertos y prendas excesivamente ajustadas, complementando con calzado cerrado. Los caballeros deben vestir camisas o chaquetas formales, pantalones de tela y zapatos adecuados. El uso de lentes de sol dentro del monumento no es apropiado.

Desfile ceremonial

El acto incluye un breve desfile desde la Puerta del Conde hasta el Altar de la Patria. La ofrenda floral debe ser de tamaño manejable, evitando diseños ostentosos que dificulten su traslado o afecten la estética del acto. Lo ideal es que el trípode no se incorporare durante el desfile; se coloca previamente en el área destinada para el depósito de las flores.

Selección de las flores

Un error frecuente es intentar reproducir exactamente los colores de la Bandera Nacional mediante arreglos florales. Dado que lograr tonalidades precisas resulta complejo, lo recomendable es utilizar flores blancas, acompañadas de un lazo con los colores patrios, preservando así la elegancia y el simbolismo del homenaje.

Desarrollo del acto

La ceremonia se inicia con la entonación del Himno Nacional cuando se trata de una fecha patria o una conmemoración histórica específica; en actos regulares, el himno se interpreta al cierre. Deben cantarse, como mínimo, las cuatro primeras estrofas.

Una vez posicionados en el interior del monumento, se deposita la ofrenda floral. Posteriormente, y de manera opcional, se concede el uso de la palabra a un representante de la institución o se guarda un minuto de silencio, siempre manteniendo la brevedad y la solemnidad que caracterizan este acto cívico.

El depósito de ofrendas florales no es un simple gesto ceremonial: es una expresión de respeto a la historia nacional y un ejercicio de educación cívica que, cuando se ejecuta conforme al protocolo, fortalece la memoria colectiva y la dignidad institucional.