Old Parr presenta la campaña para los asistentes del Carnaval

Old Parr, whisky escocés, inauguró el lounge oficial en Vocatus, en donde se realizó el lanzamiento de la campaña “Que Fluya”, una propuesta musical a cargo de Fineta.

La apertura inició con un espacio ideal para integrarse a la celebración del Carnaval y acompañar a los asistentes a lo largo de los fines de semana, invitándolos a compartir, conectar y disfrutar la experiencia sin prisas.

La iniciativa, nace como una invitación a cambiar la perspectiva de los encuentros cotidianos y a vivirlos desde otro ritmo. Inspirada en los 12 años de Old Parr, la plataforma define el valor del tiempo como un elemento clave del disfrute: tomarse el momento, dejar que la conversación, la música y la conexión fluyan de manera natural.

Durante la inauguración, el lounge de Old Parr se activó como un punto clave dentro de la agenda del Carnaval, ofreciendo una propuesta que combinó música, ambientación, coctelería y momentos diseñados para el disfrute colectivo.