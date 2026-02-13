Dave & Buster’s llega a República Dominicana

La firma global de entretenimiento y gastronomía Dave & Buster’s eleva el nivel del entretenimiento en República Dominicana con la apertura de su primera ubicación en el país y primera franquicia en América Latina.

Ubicada en BlueMall Santo Domingo, la presencia de la marca es posible gracias a una alianza estratégica con Grupo Pais, operador líder de franquicias globales y desarrollos comerciales en el Caribe.

“Dave & Buster’s en República Dominicana marca un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento global”, expresó Antonio Bautista, Chief International Development Officer de Dave & Buster’s.

Mónika Leschhörn y Helen BlandinoCortesía de los organizadores.

Crystal Jiménez y Michèle Jiménez.Cortesía de los organizadores.

Thiago da Cunha y Marcelle De Moya.Cortesía de los organizadores.

Luis Valdez y Juan Luis Minaya.Cortesía de los organizadores.

Gabriela Moore y Mikkel Domínguez.Cortesía de los organizadores.

Alejandro Peña y Edgar Pichardo.Cortesia de los organizadores.

Laura Lockward, Camila Fersobe, Isabella Del Castillo y Lhia Fersobe.Cortesía de los organizadores.