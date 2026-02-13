sANTO dOMINGO
Dave & Buster’s llega a República Dominicana
Gastronomía
- Una nueva propuesta de entretenimiento en BlueMal.
La firma global de entretenimiento y gastronomía Dave & Buster’s eleva el nivel del entretenimiento en República Dominicana con la apertura de su primera ubicación en el país y primera franquicia en América Latina.
Ubicada en BlueMall Santo Domingo, la presencia de la marca es posible gracias a una alianza estratégica con Grupo Pais, operador líder de franquicias globales y desarrollos comerciales en el Caribe.
“Dave & Buster’s en República Dominicana marca un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento global”, expresó Antonio Bautista, Chief International Development Officer de Dave & Buster’s.