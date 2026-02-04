Banco Popular celebra el éxito de las inversiones turísticas en Fitur 2026

Una vez más, el Banco Popular Dominicano (BPD) destacó el liderazgo de más de tres décadas en el desarrollo y acompañamiento a sus clientes del sector hotelero e inversionistas, quienes desfilaron por la pasarela de la Galería de Cristal, del Palacio de Cibeles, en Madrid, España.

Allí se realizó una cena de gala de gran esplendor con la presencia del maestro José Antonio Molina, la artista Maridalia Hernández, y más de 450 invitados.

Un jardín de framboyanes anaranjados, la entrega de una imagen de la Virgen de la Altagracia, bendecida por el Vaticano y la presentación del libro “Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital”, formaron parte de los detalles del encuentro celebrado en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

“Seguiremos impulsando el turismo con innovación financiera, excelencia en el servicio y visión de sostenibilidad”, expresó el presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua.

