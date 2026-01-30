La Afaper celebra encuentro para dar la bienvenida al 2026

La directiva de la Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (Afaper) organizó un enfestejocuentro con su membresía, aliados estratégicos e invitados especiales del sector público y privado para dar la bienvenida al año 2026.

Realizada en el Hotel Hyatt Centric Santo Domingo, la actividad marcó el inicio de la agenda institucional del año y sirvió como espacio de confraternidad y diálogo para el fortalecimiento del sector.

Durante el acto, el presidente de la entidad, Noel Ureña Ceballos, destacó que este 2026 inicia con energías renovadas tras la conmemoración de los 50 años de trayectoria de la asociación, así como los logros alcanzados en el período anterior, orientados a fortalecer la institución y la industria.

Luego el empresario presentó el Afaper Talks, un foro de transferencia de conocimientos destinado a promover el intercambio de experiencias, tendencias, retos regulatorios y mejores prácticas para impulsarla competitividad del sector.

Pablo de Decenas, representante de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), dictó una conferencia en la que abordó los principales aspectos del nuevo reglamento de productos cosméticos, de cuidado e higiene personal y del hogar, así como las novedades, retos, avances en su proceso de implementación, orientados a fortalecer la regulación y supervisión del sector.

El acto protocolar concluyó con la presentación de los nuevos socios de Afaper y un brindis oficial, que dio inicio formal al cóctel.

Con este encuentro, la entidad reafirma su compromiso de fortalecer la industria local, combatir la informalidad y abrazar la sostenibilidad como sello distintivo.