Splenda presenta plataforma para construir hábitos saludables

Durante el Kick Off anual interno de Distribuidora Corripio, fue presentada la Splenda Life, una innovadora Web-App gratuita creada para acompañar a las personas que buscan adoptar hábitos más saludables y sostenibles a lo largo del año.

La plataforma está diseñada como un espacio digital integral donde los usuarios pueden encontrar inspiración, recursos y herramientas accesibles para mejorar su bienestar día a día, según su nivel, ritmo y estilo de vida.

Splenda Life ofrece a sus clientes: clases guiadas de ejercicio y bienestar como fuerza, yoga, pilates y meditación, recetas sin azúcar fáciles de integrar al día a día, contenido actualizado regularmente durante todo el año y acceso gratuito, sin pagos, ni suscripciones

“En Heartland Food Products creemos que el bienestar se construye con pequeñas decisiones diarias. Con Splenda Life buscamos acompañar a las personas todos los días del año, motivarlas a integrar hábitos en balance y mostrar que no se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de pequeños pasos consistentes que se vuelven hábitos de por vida”, dijo Erika Rius, ejecutivo de la marca.