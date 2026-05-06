La Nacional inaugur sucursal en Ágora Santiago Center

La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos estrena nueva sucursal en Ágora Santiago Center, un espacio con el que continúa consolidando su presencia en la región Norte y fortalece su compromiso con el desarrollo económico y social del país.

Gustavo Zuluaga Alam, vicepresidente ejecutivo de la entidad bancaria, desatacó que esta nueva sucursal forma parte de una estrategia de expansión de la entidad, orientada a fortalecer la cercanía con los clientes y ampliar el acceso a servicios financieros.

“Con esta apertura, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y el bienestar económico y social de la República Dominicana, fortaleciendo nuestra presencia en la zona Norte, donde ya contamos con 12 sucursales y un equipo de 82 colaboradores, comprometidos con servir a nuestros clientes, guiados siempre por nuestros valores de integridad, cercanía, optimismo, creatividad y excelencia”, expresó

El recién inaugurado espacio introduce un modelo innovador de atención, concebido para ofrecer una experiencia moderna, cómoda y digital, integrando tecnología y accesibilidad en un entorno diseñado para fomentar relaciones duraderas.

Esta visión responde a la evolución de las necesidades de los clientes y al enfoque institucional en la innovación y la eficiencia, explicó el ejecutivo a través de un material de prensa.

La nueva sucursal que ofrecerá servicio en horario extendido de lunes a viernes desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y los sábados hasta las 3:00 de la tarde, los clientes encontrarán soluciones para cada etapa de sus vidas, desde abrir su primera cuenta de ahorro, hasta acceder a un préstamo para su vivienda o impulsar su negocio..

Braulio Martínez, José Miguel Genao, Juan Padilla, Mario Bonilla y Raymer GuzmánCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fátima Ruiz, Roberto Moreta, Rocil De La Cruz y Jeanine SantosCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

“Nuestro compromiso es construir relaciones duraderas, basadas en la confianza y el respeto. Queremos que cada visita sea una experiencia positiva y que siempre encuentren en nosotros una mano amiga”, expresó Magalys Abreu, gerente de Negocios de la sucursal.

Con esta inauguración, la Asociación La Nacional reafirma su propósito de acompañar a las personas en los momentos importantes de sus vidas, promoviendo la inclusión financiera, el acceso a la vivienda y el desarrollo sostenible en toda la República Dominicana.